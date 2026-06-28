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കമ്പനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; ബോസ് സ്‌കാം, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പൊലീസ്

സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയോ ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് പൊലീസ്

CYBER FRAUD KERALA POLICE COMPANIES AGAINST BOSS SCAM CYBER SECURITY
ബോസ് സ്‌കാം (facebook@State Police Media Centre Kerala)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 5:27 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കമ്പനികളെയും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന പുതിയ സൈബർ തട്ടിപ്പായ ബോസ് സ്‌കാമിനെതിരെ കേരള പൊലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ കമ്പനിയുടെ സിഇഒയുടെയോ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് ജീവനക്കാരെ പണം കൈമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരാണ് പ്രധാനമായും തട്ടിപ്പുകാരുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്നതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ആദ്യം ഭീതി പരത്തും പിന്നാലെ മാൽവെയർ ആക്രമണം

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഡിറ്റ് ടീം തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ അടിയന്തര പരിശോധനയോ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളോ ഉണ്ടെന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളാണ് ആദ്യം ഇവർ അയക്കുന്നത്. തുടർന്ന് സിപ്പ് ഫയലുകളായി മാൽവെയർ അടങ്ങിയ ഫയലുകൾ കൈമാറും. ഇവ തുറക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് തട്ടിപ്പുകാർക്ക് അനധികൃത പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

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ഇതിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകാർ പിന്നീട് വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയോ നിലവിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. തുടർന്ന് വാട്ട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സിഇഒയുടെയോ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ പേരിൽ അടിയന്തരമായി പണം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ജീവനക്കാർ പണം കൈമാറുമ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്.

പണം കൈമാറും മുമ്പ് നേരിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുക

വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളെയോ ഇ മെയിലുകളെയോ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തരുതെന്ന് കേരള പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. വലിയ തുക കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ട് ഫോണിലൂടെയോ നേരിൽ കണ്ടോ സ്ഥിരീകരിക്കണം. പരിചയമില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ZIP, EXE, DLL ഫയലുകൾ ഒരിക്കലും തുറക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

സ്ഥാപനങ്ങൾ വാട്ട്സാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവൈസുകൾ എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച് അനുമതിയില്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാക്കുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ അപ്രൂവൽ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഉടൻ പരാതി നൽകണം

സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയോ ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് കേരള പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. സമയബന്ധിതമായി പരാതി നൽകുന്നത് പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പൊലീസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

CYBER FRAUD
KERALA POLICE
COMPANIES AGAINST BOSS SCAM
CYBER SECURITY
KERALA POLICE COMPANIES

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