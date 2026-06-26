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പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പെരുമ്പാവൂരില്‍ എത്തിയ പ്രതി പിടിയില്‍

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് തെരയുന്നയാളെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും കേരള പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

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KERALA POLICE ARRESTS SUSPECT (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 6:32 PM IST

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എറണാകുളം: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തി കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നും പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. വെള്ളിയാഴ്‌ചയായാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിലെ കൃഷ്‌ണഗഞ്ച് സ്വദേശിയായ ഫക്കീർ മൊണ്ടൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അറസ്‌റ്റിലായ പ്രതി.

കൊലപാതക കേസിൽ തിരയുന്ന മൊണ്ടൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ എത്തിയതായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള പൊലീസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞ് പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും മുടിക്കലിലെ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇയാളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം പിന്നീട് പെരുമ്പാവൂരിലെത്തി പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ വെള്ളിയാഴ്‌ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രതിക്കെതിരെ പശ്ചിമബംഗാളിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

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കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റിൽ പശ്ചിമബംഗാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തർസംസ്ഥാന പോലീസ് ഏകോപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മൊണ്ടൽ ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുമ്പ് പെരുമ്പാവൂരിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്നും ജോലി അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെരുമ്പാവൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ മുൻപും

യാത്രാരേഖകളോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പംപടി മേഖലയിലെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ സംസ്ഥാന ഭീകരവിരുദ്ധ സേന (എ.ടി.എസ്) പിടികൂടിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് റാത്തോൺ ഇസ്‌ലാം ആണ് പിടിയിലായത്. കുറുപ്പംപടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മേതല വണ്ടമറ്റത്തുള്ള സ്വകാര്യ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് എ.ടി.എസ് സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തം
പെരുമ്പാവൂർ, കുറുപ്പംപടി തുടങ്ങിയ അസംഘടിത വ്യവസായ മേഖലകളിൽ രേഖകളില്ലാതെ വിദേശ പൗരന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇത്‌ ആദ്യമായല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പും ഈ മേഖലകളിലെ വിവിധ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ യാത്രാരേഖകളില്ലാതെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെയും എ.ടി.എസിൻ്റെയും തീരുമാനം.

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TAGGED:

KERALA POLICE
WEST BENGAL POLICE
MURDER OF A WOMAN
BENGAL MURDER SUSPECT PERUMBAVOOR
KERALA POLICE ARRESTS SUSPECT

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