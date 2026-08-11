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ബംഗാൾ ഗ്രാമത്തിൽ വേഷം മാറിയ അപരിചിതരായി കേരള പൊലീസ്; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതിയെ പൊക്കിയത് സിനിമ സ്റ്റൈല്‍ ഓപ്പറേഷനിൽ!

എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.എസ്. സുദർശന്‍റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്‍റെ' ഭാഗമായി തടയിട്ടപറമ്പ് പൊലീസ് ആണ് ഈ അതിസാഹസിക ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

GANJA CASE KERALA POLICE OPERATION THOOFAN
കഞ്ചാവ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ അസ്‌ലം ഷേക്ക് (മധ്യത്തില്‍) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 8:54 PM IST

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എറണാകുളം: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ വേഷം മാറി സാഹസിക ഓപ്പറേഷറഷനില്‍ വാഴക്കുളം കഞ്ചാവ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി റൂറൽ പൊലീസിന്‍റെ വലയിലായി. വാഴക്കുളത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് 51 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ കേസിൽ മാസങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാന പ്രതിയെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചി റൂറൽ പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശിയായ അസ്‌ലം ഷേക്ക് (31) ആണ് റൂറൽ പൊലീസിന്‍റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ പിടിയിലായത്. എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.എസ്. സുദർശന്‍റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്‍റെ' ഭാഗമായി തടയിട്ടപറമ്പ് പൊലീസ് ആണ് ഈ അതിസാഹസിക ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ വേഷം മാറി റൂറൽ പൊലീസിന്‍റെ തിരച്ചിൽ

മുർഷിദാബാദിലെ ജലങ്കി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള 'ഹുക്കാറ' എന്ന വിദൂര ഗ്രാമത്തിലാണ് പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അപരിചിതർക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ പ്രദേശമാണിത്. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രാദേശികമായി പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേഷം മാറി ദിവസങ്ങളോളം പ്രദേശത്ത് താമസിച്ച് രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രതി തങ്ങുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം പൊലീസ് സംഘം പ്രദേശം വളഞ്ഞു. പൊലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച അസ്‌ലമിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്തുടർന്ന് കയ്യോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി ശൃംഖലയും പ്രവർത്തനരീതിയും

പെരുമ്പാവൂരും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വൻതോതിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചിരുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായ അസ്‌ലം ഷേക്ക്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളമായി പോഞ്ഞാശ്ശേരി, ചെമ്പറക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചുവന്നിരുന്ന ഇയാൾക്ക് പ്രാദേശിക ലഹരി വിതരണക്കാരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും തീവണ്ടി മാർഗ്ഗം കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇയാളാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ലഹരി കടത്തിനായി തികച്ചും ആസൂത്രിതമായ രീതിയാണ് ഇവർ പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. കഞ്ചാവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനും, തീവണ്ടി മാർഗ്ഗം കടത്തുന്നതിനും, പ്രാദേശികമായി വിൽപന നടത്തുന്നതിനുമായി വെവ്വേറെ സംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി വാഴക്കുളത്ത് വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്തതും അസ്‌ലമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

തടയിട്ടപറമ്പ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അരുൺകുമാർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.എ. നൗഷാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാനി തോമസ്, സീനിയർ സി.പി.ഒ കെ.എസ്. അനൂപ്, സി.പി.ഒമാരായ റോബിൻ ജോയ്, പി.ആർ. മിഥുൻ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിടിയിലായ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് കണ്ണികളെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.Conclusion:

TAGGED:

GANJA CASE
KERALA POLICE
OPERATION THOOFAN
GANJA CASE

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