കേരള പൊലീസ് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല; പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി
കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിലെ 166 പേരും എം എസ് പി മലപ്പുറത്തെ 139 പേരും ഉൾപ്പെടെ 305 പേരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്
Published : August 31, 2026 at 2:09 PM IST
കണ്ണൂർ: കുറ്റാന്വേഷണത്തിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിലും രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ സേനയാണ് കേരള പൊലീസെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംസ്ഥാനത്തെ ജനജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കുക, നാടിൻ്റെ ഐക്യവും സഹോദര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നീ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സേനയ്ക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കെ എ പി, എം എസ് പി ബറ്റാലിയനുകളുടെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയനിലെ 166 പേരും എം എസ് പി മലപ്പുറത്തെ 139 പേരും ഉൾപ്പെടെ 305 പേരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇവരിൽ 31 പേർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരും 12 പേർ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ബിരുദധാരികളും 195 പേർ ബിരുദമുള്ളവരും 18 പേർ ഡിപ്ലോമയോഗ്യത നേടിയവരുമാണ്. ഒന്പത് മാസത്തെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഔട്ട്ഡോർ വിഷയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം, ഭാരതീയ സുരക്ഷാ സംഹിത തുടങ്ങിയ ഇൻഡോർ വിഷയങ്ങളും സ്വിമ്മിംഗ്, ഡ്രൈവിംഗ്, കമാൻഡോ കോഴ്സ്, ഹൈ ആൾടിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിംഗ്, റേഞ്ച് ഫയറിംഗ്, ആൻ്റി സബോട്ടേജ് ട്രെയിനിംഗ്, സൈബർ ഫോറൻസിക് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക കോഴ്സുകളും ഇവർ സ്വായത്തമാക്കി.
പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയുമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്കതീതമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ്. പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾക്ക് നേർവിപരീതമായാണ് പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കണ്ണൂരിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗങ്ങളുടെ പേരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനമാണ് പിണറായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. "കണ്ടോളാം" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇത്തരം ഭീഷണികൾ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും, ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ജനങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങളും നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാർട്ടി സമ്പൂർണ യോഗത്തെ വീണ്ടും തൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കേരളത്തെ കട്ടുമുടിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ ജനം നേരിട്ടു കണ്ടു. അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിക്കൊണ്ട് യുഡിഎഫിനെ വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജനം വിജയിപ്പിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു
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