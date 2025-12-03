ETV Bharat / state

കള്ളവോട്ടിന് 'കൂച്ചുവിലങ്ങു'മായി ശിവനന്ദ്; ചിപ്പുള്ള ഐഡി കാര്‍ഡും 'സ്‌മാര്‍ട്ട്' ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുമായി പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥി

കല്യാശ്ശേരി കെ പി ആർ ഗോപാലൻ സ്‌മാരക ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി പി വി ശിവനന്ദ് ആണ് അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷിൻ നിർമിച്ചത്.

ശിവനന്ദിന്‍റെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ (ETV Bharat)
കണ്ണൂർ: കള്ളവോട്ടും ബൂത്തുകളിലെ സുരക്ഷയും ബൂത്ത് പിടുത്തവും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല വാർത്ത. വിദ്യാർഥികൾ എത്ര കണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിലും ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ് ശിവനന്ദ് എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കന്‍റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്.

കല്യാശ്ശേരി കെ പി ആർ ഗോപാലൻ സ്മാരക ജി എച്ച് എസ് എസ് ലെ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് വിദ്യാർഥി പി വി ശിവനന്ദ് ആണ് അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷിൻ നിർമിച്ചത്. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്‍റെ പ്രധാന അധ്യാപകന്‍റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് വോട്ടിങ് മെഷീൻ എന്ന കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്ക് ശിവനനന്ദ് നടന്നു കയറിയത്.

P V Sivanand (ETV Bharat)

ഒരു വിവിപാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വോട്ടിങ് മോഡും റിസൾട്ട്‌ മോഡും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. രണ്ടിലേക്കും തുറക്കാൻ താക്കോൽ അനിവാര്യമാണ്. ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഐഡി കാർഡ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യദൗത്യം.

ശിവനന്ദിന്‍റെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ (ETV Bharat)

ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിന്‍റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഈ ഐഡി കാർഡ് വോട്ടിങ് മെഷിനിൽ സ്വൈപ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു വോട്ടർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം ആണ് കാർഡ് നിർമിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കള്ളവോട്ട് നടക്കില്ലെന്ന് ശിവനന്ദ് പറയുന്നു.

ശിവനന്ദിന്‍റെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ (ETV Bharat)

ആദ്യ വോട്ടിങ് മെഷീൻ നിർമിച്ചത് വെറും രണ്ടുദിവസം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ ഫീച്ചറുകൾ കുറവായിരുന്നു എന്ന് ശിവനന്ദ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളോടുള്ള വോട്ടിങ് മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചത്. ഫിംഗർ പ്രിന്‍റ്, ആധാര്‍, പിൻകോഡ്, റേഷൻ കാർഡ് വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ശിവനന്ദ് അത്യാധുനിക രീതിയിൽ സ്മാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശിവനന്ദിന്‍റെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ (ETV Bharat)

ഏറെനാളത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ നിർമിച്ച ഈ പുത്തൻ കണ്ടുപിടിത്തം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു. ദിശ എക്സ്പോ രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ മെഷിന്‍റെ പ്രവർത്തനം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇൻസ്പെയർ അവാർഡ് ലഭിച്ച തുകയാണ് വോട്ടിങ് മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചത്.

സ്മാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീൻ കൂടാതെ അലാറം അടിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് കണ്ണട, ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സ്കാനർ മിഷ്യൻ മെസ്സേജിങ് സംവിധാനമുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കൂൾ അറ്റൻ സിസ്റ്റം സ്കൂൾ ബസ് ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, സീബ്രാലൈൻ ക്ലോസിങ് എലിവേറ്റഡ് തുടങ്ങിയവയും ശിവനന്ദിന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ്.

ശിവനന്ദിന്‍റെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍ (ETV Bharat)

കല്യാശ്ശേരി ശിവാരാധന വീട്ടിൽ വി.പി.വിനോദ് കുമാർ- അധ്യാപിക പ്രസീത വിനോദ് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ശിവനന്ദ്. സഹോദരി ശിവാനി എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയും ജനാധിപത്യവും സമന്വയിപ്പിച്ച് അത്യാധുനിക സ്മാർട്ട് വോട്ടിങ്ങ് മെഷീൻ തയാറാക്കി ശാസ്ത്രലോകത്തിന് തന്നെ മുതൽ കൂട്ടാവുകയാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

