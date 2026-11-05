ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി; സമീപന രേഖയ്ക്ക് അംഗീകാരം
നിലവിലെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമായി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർത്താനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
Published : November 5, 2026 at 8:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 28 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപന രേഖ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു. നിലവിൽ 16 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം. നിലവിലെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമായി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഉയർത്താനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ യോഗം പട്ടത്തെ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സണ്ണി ജോസഫ്, മോൻസ് ജോസഫ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ, സി.പി. ജോൺ എന്നിവരും ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ.എം. ചന്ദ്രശേഖറും ബോർഡ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രോജക്ട് മോഡിലാണ് നടപ്പാക്കുക. കുടിയേറ്റ വരുമാന അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനായി, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, പ്രവാസികൾ എന്നിവരെ നിക്ഷേപത്തിലും വികസനത്തിലും പങ്കാളികളാക്കുന്ന പങ്കാളിത്ത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്ന ആശയം സമീപന രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു.
പങ്കാളിത്ത രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന, 10 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ മുതൽമുടക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി പദ്ധതി രൂപകല്പന നടത്തുന്നതിനും മാർഗരേഖകൾ, നിയമങ്ങൾ, ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ ഒരു പങ്കാളിത്ത സെൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കലിനും പഠനങ്ങൾക്കുമായി 100 കോടി രൂപയുടെ റിവോൾവിങ് ഫണ്ടും അംഗീകരിച്ചു. വയബിലിറ്റി ഗാപ് ഫണ്ടിംഗിനായി ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതിയുടെ പിന്തുണ തേടും.
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുക, പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗുണത്തിനായി ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുക എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, സ്വകാര്യ മേഖല, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിത്ത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുമെന്ന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ.എം. ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആസൂത്രണ ബോർഡ് ജില്ലാതല യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഏഴ് യോഗങ്ങൾ ഇതിനകം നടന്നു. ഇതോടൊപ്പം, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പരമാവധി വിഭവസമാഹരണം ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷനും അംഗങ്ങളും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി എല്ലാ മാസവും സംയുക്ത യോഗങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂല്യനിർണയ, ഡാറ്റ വിശകലന വിഭാഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി നീതി ആയോഗിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 2.44 കോടി രൂപ വരെ ധനസഹായം തേടുന്നതിനും ബോർഡ് അംഗീകാരമായി. ഈ പദ്ധതിയിൽ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗം രേഖപ്പെടുത്തി.
മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ
പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ആസൂത്രണ ബോർഡിലെ നിർദിഷ്ട അംഗവും ജില്ലാ കളക്ടറും ചേർന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജില്ലാതല പദ്ധതി അവലോകന സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. ഓരോ ജില്ലയിലും ഈ സമിതി മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോൾ യോഗം ചേരും.
കാസർകോട്, വയനാട്, ഇടുക്കി, കുട്ടനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള പാക്കേജുകളുടെ മാതൃകയിൽ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ധനസഹായം നൽകും.
ഓരോ ജില്ലയിലും സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾക്കുള്ള പിന്തുണയ്ക്കായി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. അർഹമായ സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളെയും അവർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളെയും ജില്ലാ കളക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. സഹായം പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടാനാവില്ല.
ആസൂത്രണ ബോർഡിന് ലഭിച്ച താത്പര്യപത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺസൾട്ടൻ്റുകളെയും പ്രൊഫഷണൽ മീഡിയ ഏജൻസികളെയും അന്തിമമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഉപാധ്യക്ഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായി കേരള തൊഴിൽ, സാമ്പത്തിക അവസര മിഷൻ ആരംഭിക്കും. ഈ മിഷൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുകയും രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യും.
കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിൽ യുവകേരളം മിഷൻ ആരംഭിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ്, എസ്.സി./എസ്.ടി. വകുപ്പുകൾ, ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവ ചേർന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും.
പ്രാദേശിക നിക്ഷേപകരെയും പ്രവാസികളെയും പങ്കാളികളാക്കി, എം.എൽ.എ.മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക നിക്ഷേപ-വികസന മീറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. നോർക്ക പിന്തുണയോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ നോഡൽ ഏജൻസി കിലയായിരിക്കും.
വനാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി എസ്.ടി. വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മിഷൻ രീതിയിലാകും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്.
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