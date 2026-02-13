ETV Bharat / state

പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്‍ കുറവില്ല; പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ ആരോപണം തള്ളി ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്

ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഫെബ്രുവരി 15 മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത്

ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 6:08 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഇടതു സർക്കാർ ആസൂത്രണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചെന്നും വർഷംതോറും പ്ലാൻ വലിപ്പം വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണെന്നുമുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ആസൂത്രണ ബോർഡ് തള്ളി. പ്ലാൻ വലിപ്പം സാങ്കേതികമായി കുറച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ വി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ മുൻഗാമിയായ പ്രഭാത് പട്‌നായിക് വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് പ്ലാൻ വിഹിതത്തിൽ വർഷംതോറും 20 ശതമാനം വർദ്ധന വരുത്തിയിരുന്നു. അക്കാലത്തെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇന്ന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലല്ല. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താൽ പ്രഭാത് പട്‌നായികിന്‍റെ കാലത്തേതു പോലുള്ള വർദ്ധന കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ആസൂത്രണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം സർക്കാർ ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല.

തൊഴിലവകാശം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്‌കാരികം, ഭിന്നശേഷി ക്ഷേമം, സർക്കാരിന്‍റെ നാല് മിഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആസൂത്രണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായവയാണ്. ഈ സർക്കാരിന്‍റെ ആദ്യ വർഷം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിരുന്നു മുൻഗണന. തുടർന്ന് വ്യവസായം, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സാംസ്‌കാരിക മേഖല എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ വിഭാഗത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വരുന്നു. പൊതുചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണനാ മേഖലകൾ നിശ്ചയിച്ച് വിഭവ വിന്യാസം നടത്തുന്ന രീതിക്ക് കേരളത്തിൽ അല്പം പോലും കുറവു വന്നിട്ടില്ല.

പ്ലാനിംഗ് ബോർഡുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂലധനച്ചെലവ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആസൂത്രണ ബോർഡിന്‍റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറയുമ്പോഴാണ് ആസൂത്രണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഏറുന്നത്. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വിനിയോഗിക്കാൻ സാമ്പത്തിക പരിമിതികളുടെ ഈ കാലത്ത് ആസൂത്രണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം കുറഞ്ഞിട്ടും വികസന പദ്ധതികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനായത് ഈ മികവു കൊണ്ടാണ്.

ആസൂത്രണം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്നും വൻകിട പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മൂലം പ്ലാൻ വലിപ്പം കുറയുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് വി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ വിശദീകരണം നൽകിയത്.

ആസൂത്രണ ബോർഡിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ 17 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന 'വിഷൻ 2031' അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത്. കേരള രൂപീകരണത്തിന്‍റെ 75-ാം വാർഷിക വേളയായ 2031-ൽ കേരളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് അമർത്യാ സെൻ, ചരിത്ര പണ്ഡിത പ്രൊഫ. റോമില ഥാപ്പർ, വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് ശകുന്തള ഹർക്‌സിംഗ് തിൽസ്റ്റഡ്, ഇന്ത്യയിലെ പലസ്തീൻ അംബാസഡർ അബ്ദുള്ള അബു ഷാവേശ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. ഫെബ്രുവരി 15-ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

