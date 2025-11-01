''ശ്യാമസുന്ദര കേരകേദാര ഭൂമി... ജന ജീവിത ഫല ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി...'' പിറന്നാള് നിറവിൽ കേരളം
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് കേരള സംസ്ഥാനം പിറവിയെടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് 69 വർഷം.
Published : November 1, 2025 at 12:02 AM IST
''ശ്യാമ സുന്ദര കേരകേദാര ഭൂമി... ജന ജീവിത ഫല ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി...'' ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം പിറവിയെടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് 69 വർഷം. ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ ഓർമപുതുക്കൽ.
മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, വികാരമാണ്. സ്വന്തം നാടിനോടും മണ്ണിനോടുമുള്ള സ്നേഹം. കൂടെയുള്ളവൻ ഒന്ന് കാലിടറിയാൽ കൈ പിടിച്ച് കയറ്റുന്ന മനോഭാവം. കേരളം കണ്ട പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. അവിടെ മതവും ജാതിയും ഒന്നുമില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ മലയാളക്കരയെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമാക്കി നിർത്തുന്നതും. മലയാളികള് പൊളിയായത് ചുമ്മാതൊന്നുമല്ല.
ഒരു വിദ്വേഷ ശക്തികള്ക്ക് മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കാത്ത മലയാളികളുടെ പ്രകൃതം ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാവും. മലയാളികള്ക്ക്... ഈ കേരളക്കരയ്ക്ക് ഐക്യമെന്നാൽ മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ എന്നത് തന്നെയാണ്. അവകാശ സമരങ്ങളും നവ കേരളത്തിനായുള്ള ആശയങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങള്. കേരളം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മഹദ് വ്യക്തികളും ഇക്കാലയളവില് കേരളം കണ്ടറിഞ്ഞ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പാരമ്പര്യവും ദൈവത്തിന്റെ നാടിന് മാത്രം സ്വന്തം.
വിദ്വേഷങ്ങളും ഭിന്നിപ്പിനും ഇടം കൊടുക്കാതെ ഒരുമയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചും മുന്നോട്ടും പോയതോടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നേര്പ്പകർപ്പായും കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നില് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചൊല്ലിനെ അന്വർഥമാക്കുന്നതായിരുന്നു മലയാളിയുടെ വളര്ച്ച. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും തുടങ്ങി വളര്ച്ചയുടെ മേഖലകളിലെല്ലാം കേരളത്തെയും മലയാളിയെയും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കാണപ്പെട്ടു. ഒരാണ്ട് കൂടി പിന്നിടുമ്പോള് അതി ദരിദ്രരില്ലാത്ത നാടായും കേരളം മാറും.
1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് മലബാർ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 14 ജില്ലകളും 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളും 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും കേരളത്തിനുണ്ട്. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികള് ഭേദിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്.
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐക്യ കേരളത്തിലേക്ക്
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി രാജ്യങ്ങൾ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ മലബാർ പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മലയാളം പ്രധാനഭാഷയായ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിക്കുകയായിരുന്നു. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തില് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഐക്യ കേരളത്തിനായുള്ള ആവശ്യം ഉയര്ന്നു വന്നത്.
കൊച്ചി, തിരുവതാംകൂർ, മലബാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 1921ൽ കേരള പ്രദേശ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് കേരള രൂപീകരണത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. ശേഷം 40കളിൽ ഐക്യകേരളം എന്ന ആവശ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ കേരളം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നത് രസകരമായ വസ്തുതയാണ്.
1952ൽ ആന്ധ്രയിൽ ഗാന്ധിയനായ ശ്രീരാമലു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം അവശ്യപ്പെട്ട് ആഴ്ചകളോളം നിരാഹാര സത്യഗ്രഹമനുഷ്ഠിച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചതിന് പിന്നാലെ 1953ൽ ആന്ധ്രാ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർബന്ധിതരായി. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഐക്യകേരളവും യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.
1956ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമപ്രകാരം തോവാള, അഗസ്തീശ്വരം, കല്ക്കുളം, വിളവങ്കോട് എന്നീ നാല് തെക്കന് താലൂക്കുകളും ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗവും തിരുവിതാംകൂര് കൊച്ചിയില് നിന്ന് വേര്പ്പെടുത്തി മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തോട് ചേര്ത്തു. ശേഷിക്കുന്നവയെ മലബാര് ജില്ല, തെക്കന് കാനറാ ജില്ലയിലെ കാസര്കോട് താലൂക്കുമായി ചേർത്താണ് 1956 നവംബര് 1ന് ഐക്യകേരളം രൂപീകരിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ നവംബർ ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി മലയാളികളെല്ലാം ആഘോഷിച്ച് വരുന്നു. 69 വർഷത്തിൻ്റെ കഥയും ചരിത്രവുമോർമിപ്പിച്ച് ഏവർക്കും ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ കേരളപ്പിറവി ആശംസകള്.
