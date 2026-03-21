പരനാറി, കുലംകുത്തി, ഒടുവിൽ വര്‍ഗവഞ്ചകർ; പിണറായിയുടെ പ്രയോഗങ്ങളും മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയവും

സി.പി.എമ്മിലുണ്ടായ ഇത്രയും വലിയ പൊട്ടിത്തെറി പിണറായി വിജയനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ കെ.സി. ഉമേഷ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 6:51 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: പരനാറിയും കുലംകുത്തിയും ഒടുവിൽ വര്‍ഗവഞ്ചകരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പിണറായി വിജയന്‍റെ പ്രയോഗങ്ങൾ കാലത്തിനപ്പുറവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ സി.പി.എമ്മിൽ നിന്ന് അര ഡസനോളം നേതാക്കൾ മറുകണ്ടം ചാടിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് 'വര്‍ഗവഞ്ചകർ' എന്നാണ്.

എന്നാൽ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആ കാഠിന്യം ഈ പ്രയോഗത്തിനുണ്ടായോ? പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവണത പിണറായി കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുകയാണോ? പിണറായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞവർ പിന്നീട് പ്രഗല്ഭരായപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പോയവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിമുഖങ്ങളുമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒഞ്ചിയം, കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ത്യാഗങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. ചുവപ്പിന്‍റെ കരുത്താർന്ന ഉരുക്കുകോട്ട. ഒഞ്ചിയത്തിന്‍റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം 1948 ഏപ്രിൽ 30-ന് നടന്ന വെടിവെയ്പ്പാണ്. കൽക്കട്ട തീസിസിനെത്തുടർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാലമായിരുന്നു അത്.

ഒഞ്ചിയം രക്ഷതസാക്ഷി മണ്ഡപം (ETV Bharat)

ഒളിവിലായിരുന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളെ പിടികൂടാൻ എത്തിയ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് ജനങ്ങൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്തു. നിരവധി സഖാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിലൊന്നും അടിപതറാതെ ഒഞ്ചിയം സി.പി.എമ്മിന്‍റെ ശക്തികേന്ദ്രം തന്നെയായി തുടർന്നു. ദശാബ്ദങ്ങളോളം ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ 'ഉരുക്കുകോട്ട' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപൂർവ്വം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന്. കർഷകത്തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും എം.കെ. കേളുവിനെപ്പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടിയെ ഇവിടെ ആഴത്തിൽ വേരോടാൻ സഹായിച്ചു.

എന്നാൽ സി.പി.എം ഒഞ്ചിയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നതയെത്തുടർന്ന് 2008-ൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയത് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി. അത് പലരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. 2008 ഏപ്രിൽ 30-ന് ഒഞ്ചിയം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ആർ.എം.പി) രൂപീകൃതമായി. ഇതോടെ സി.പി.എമ്മിന്‍റെ ഈ ഉരുക്കുകോട്ടയിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ വീഴുകയും പാർട്ടിക്ക് പ്രാദേശികമായി കനത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരനെ "കുലംകുത്തി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (ETV Bharat)

2012 മെയ് 4-ന് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒഞ്ചിയത്തെ സി.പി.എമ്മിനെയും പിടിച്ചുലച്ച സംഭവമായിരുന്നു അത്. 51 വെട്ടുകളേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയും പിണറായി വിജയൻ "കുലംകുത്തി" പ്രയോഗം ആവർത്തിച്ചു. "കുലംകുത്തി എപ്പോഴും കുലംകുത്തി തന്നെയായിരിക്കും" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ "ധീരനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്" എന്നാണ് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലപാതകത്തിൽ സി.പി.എം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതികളായതോടെ പാർട്ടി പ്രതിരോധത്തിലായി. കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ കൊലപാതകത്തോടെ നേരിയ അയവ് വന്നെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടുകയാണ്.

2014-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ആർ.എസ്.പി, മുന്നണി മാറി യു.ഡി.എഫിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു "പരനാറി" പ്രയോഗത്തിന് വഴിവെച്ചത്. കൊല്ലം സീറ്റിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പിണറായി വിജയന്‍റെ പുതിയൊരു പ്രയോഗം കൂടി ചർച്ചയായത്.

എന്‍ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)

34 വർഷത്തെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് 2014-ൽ ആർ.എസ്.പി ഇടതുമുന്നണി വിടാൻ പ്രധാന കാരണം കൊല്ലം ലോക്‌സഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കൊല്ലം സീറ്റ് വിട്ടുനൽകണമെന്ന ആർ.എസ്.പിയുടെ ആവശ്യം സി.പി.എം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പകരം അന്നത്തെ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ ആയിരുന്ന എം.എ. ബേബിയെ അവിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ തങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും സി.പി.എം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെന്നും ആർ.എസ്.പി ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വത്തെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് മുന്നണിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതെന്നായിരുന്നു ആർ.എസ്.പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന വേളയിൽ കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെത്തിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനോട് "പരനാറി പ്രയോഗം അതിരു കടന്നോ" എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. അത് കുറഞ്ഞുപോയി എന്നാണ് തന്നോട് പലരും പറഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്‍റെ പ്രതികരണം. "പരമനാറി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പരനാറി" എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഈ വഞ്ചനയ്ക്ക് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു. കൊല്ലം സീറ്റിൽ അന്ന് വിജയിച്ച എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും ആർ.എസ്.പിക്കും പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഒടുവിൽ ബാലികേറാമലയായ കൊല്ലം നഗരസഭയും യു.ഡി.എഫ് ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്ന് തോറ്റ എം.എ. ബേബി പിന്നീട് മത്സര ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല; അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ സി.പി.എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായി.

പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)

കാലം പിന്നെയും സഞ്ചരിച്ചു. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരും മന്ത്രിമാരും മികച്ച കയ്യടി നേടി. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ പല സമയങ്ങളിലും ആടിയുലഞ്ഞ് ഒടുവിൽ അടുത്ത ജനവിധിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ആ സമയത്താണ് സി.പി.എമ്മിൽ അസാധാരണമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. പാർട്ടി വിട്ട് മറുകണ്ടം ചാടിയവരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ "വര്‍ഗവഞ്ചകർ" എന്ന് വിളിച്ചു.

സി.പി.എമ്മിലുണ്ടായ ഇത്രയും വലിയ പൊട്ടിത്തെറി പിണറായി വിജയനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ കെ.സി. ഉമേഷ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. "അതിന്‍റെ അങ്കലാപ്പും ജാള്യതയും മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം അഭിമുഖം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗതികേടിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള അവസാന കളിയുടെ ഭാഗമാണിത്. സി.പി.എമ്മിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പിണറായി വിജയന് ധാരണയില്ലാതായി.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ (ETV Bharat)

വിശാലമായ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥി നിർണ്ണയത്തിലേക്ക് സി.പി.എം കടക്കാതിരുന്നത് കൂട്ടകലാപം പേടിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള എം.എൽ.എമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും വീണ്ടും മത്സരിപ്പിച്ചത്. മത്സരിക്കാൻ അർഹതയുള്ള നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരാണ്. അതിൽ ചിലരാണ് മറനീക്കി പുറത്തേക്ക് പോയത്. പാർട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരായി പാർട്ടിയിൽ തുടരുകയാണ്. പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിലെ നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാടുകളോടാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും എതിർപ്പ്," ഉമേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിന്താഗതി (ഐഡിയോളജി) നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടൊപ്പം ഏത് സമയം വരെ ഉണ്ടാകും എന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാതായി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയം പോലെ ആരും ഏത് സമയത്തും ആരുടെയും കൂടെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു.

അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് കേരളം ആദ്യമായി നേരിടാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ ആകെത്തുക ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇടതിലും വലതിലും ബി.ജെ.പിയിലുമെല്ലാം ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധത നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭാഗ്യാന്വേഷികളാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ തകർക്കും.

ജി സുധാകരന്‍ (ETV Bharat)

ജാതിയും മതവും ഗ്രൂപ്പും എല്ലാം ഇടപെട്ടാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിർണ്ണയം നടത്തുന്നത്. യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകനും പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവനും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് മാറി ചിന്തിച്ച് വേറൊരു മുന്നണിയുടെയോ പാർട്ടിയുടെയോ ഭാഗമാകുന്നവർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കോരിയവൻ ഔട്ട്. ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ പാപ്പരത്തമാണ്. ഇതിനെതിരെ ജനം എങ്ങനെ വിധിയെഴുതും എന്നതാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുക.

ഒപ്പം നിൽക്കാത്തവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നത് പിണറായി വിജയൻ പണ്ടേ തുടരുന്ന ഒരു നിലപാടാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ എൻ.പി. ചേക്കുട്ടി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എതിർച്ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കൂടെ നിർത്താനും വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനും പകരം അടച്ചാക്ഷേപിക്കുക എന്നത് തുടർന്നുപോരുന്ന രീതിയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടർന്നുപോരുന്ന ഈ രീതി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകും എന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ മനസ്സിലാകും. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആരും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സി.പി.എമ്മിൽ നിന്നും സി.പി.ഐയിൽ നിന്നുമായി നിരവധി നേതാക്കൾ പുറത്തുചാടി.

ടി കെ ഗോവിന്ദന്‍ (ETV Bharat)

പുറത്തുപോകുന്നവർക്കെതിരെ ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു സി.പി.എമ്മിന്‍റെ നേരത്തെയുള്ള രീതി. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ആയുധം മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് തൽക്കാലം കൈയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അടക്കം ശക്തമായി രംഗത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാത്തതെന്ന് ചേക്കുട്ടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയായിരുന്നു സി.പി.എം. വളരെ കൃത്യമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ചിന്താഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി. ഏത് വിഷയത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അവരുടേതായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിലപാട് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ആവശ്യമായ ചിന്താ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തരത്തിലുള്ള ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരാളെപ്പോലും ഇന്ന് പാർട്ടിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അപചയം. കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു. പഴയ രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ?

ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആകെ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളത് തകർന്നാൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും മൊട്ടിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ അത് വിശദീകരിക്കാനോ ഒരു നേതാവും ഇല്ലാതായി.

കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നവർ ഇല്ലാതായി. സീതാറാം യെച്ചൂരി പോയതോടെ അത് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ മാറ്റിപ്പറയുന്നവരാണ് തലപ്പത്തുള്ളത്. ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഇടതുപക്ഷം തകർന്നു; പുതിയൊരു ഇടതുപക്ഷം ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വളർന്നുവരുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലും വരും പക്ഷേ അതിന് സമയമെടുക്കുമെന്നും ചേക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

