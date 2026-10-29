പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാര്; കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ജലലഭ്യതയ്ക്കു വേണ്ടി തമിഴ്നാടുമായി ചർച്ച
കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സംയുക്ത ജല ക്രമീകരണ ബോർഡ് യോഗം ഇപ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള ചുമതല കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് എൻജിനീയർക്കാണ് സംയുക്ത സമിതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
Published : October 29, 2026 at 8:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ജലവിതരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് സംയുക്ത ജല ക്രമീകരണ ബോർഡ് യോഗം (JWRB) അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സംയുക്ത ജല ക്രമീകരണ ബോർഡ് യോഗം ഇപ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള ചുമതല കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് എൻജിനീയർക്കാണ് സംയുക്ത സമിതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുവേണ്ടി സംയുക്ത ജല ക്രമീകരണ ബോർഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ, അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല കരാറിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് എൻജിനീയർ ആർ. പ്രിയേഷിനെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തി. കടുത്ത വരൾച്ച മൂലം രണ്ടാംവിള കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാതെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി വിവിധ എംഎൽഎമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
കേരള സർക്കാരും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പുനരവലോകനം നടത്താനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കേരളം ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടാം വിള കൃഷിക്ക് മുന്നോടിയായി ജലലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന പിഎസി യോഗം ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 30) വൈകിട്ട് നാലിന് പാലക്കാട് ചേരുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
കാവേരിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള ജല ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന ചർച്ചയിലൂടെ ഇക്കാര്യത്തിലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
ജലവിഭവ മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ സുമേഷ് അച്യുതൻ എംഎൽഎ, സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എംഎൽഎ, കെ. പ്രേമൻ എംഎൽഎ, ജലവിഭവ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എസ്. സുഹാസ് ഐഎഎസ്, ചീഫ് എൻജിനീയർ ആർ. പ്രിയേഷ്, കേരള ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ അഡ്വൈസർ ജെയിംസ് വിൽസൺ, കെഎസ്ഇബി ചീഫ് എൻജിനീയർ അനിൽകുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ ശ്രീകുമാർ, ജെഡബ്ല്യുആർബി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ്. ആനന്ദ്, ഇറിഗേഷൻ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ സജി സാമുവൽ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം. സജിത, ചിറ്റൂർ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ കിരൺ എബ്രഹാം തോമസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
Also Read: ഖത്തർ കെഎംസിസി കവർച്ച കേസ്; ബോംബെ ഷാജി ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ