ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്ക്കുമോ പുത്തന് വാര്ഡുകള്; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്
കേരളം ഇനി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്.... പുനർനിർണയത്തോടെ 1501 പുതിയ വാർഡുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം 1375 വാർഡുകള്. അതിരുകള് മാറുമ്പോഴുള്ള പുതിയ കണക്കുകള് അറിയാം.
Published : October 29, 2025 at 4:34 PM IST
2020 ലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഫലം വന്നപ്പോള് വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞത് മൂന്ന് മുന്നണികളും ബലാബലം നിന്ന, ജനവിധി ഏതാണ്ട് തുല്യമായി പകുത്തതു കാരണം തൂക്കു ഭരണത്തിലായ നിരവധി പഞ്ചായത്തുകളുടെ കഥകളായിരുന്നു. മൂന്നു മുന്നണികളും തുല്യത പാലിച്ച പഞ്ചായത്തുകള്. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ടും ഭരണം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള് കാരണം രണ്ടു മുന്നണികള്ക്ക് യോജിച്ച് ഭരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങിനെ പ്രതിസന്ധികള് പലതായിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഭരണം കൂടെപ്പോന്നേനെ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചിന്തിച്ച പഞ്ചായത്തുകളും ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു.
അവരുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പുതുമകളോടെയാണ് കേരളം ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും പുതിയ വാര്ഡുകള് വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് കൂടി സ്ഥാനാര്ഥികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വെല്ലുവിളിയിലാണ് പാര്ട്ടികള്. നിലവിലുള്ള വാര്ഡുകളിലും പുനര്നിര്ണയത്തിനു ശേഷം ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ചില പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ സീറ്റുകള് ഈ മാറ്റങ്ങള്ക്കൊത്ത് മാറേണ്ടിയും വരും. പ്രാദേശിക നേതാക്കള് കുത്തകയാക്കി വച്ച സീറ്റുകള് സംവരണമാകുമ്പോള് പകരം സീറ്റുകള് കണ്ടെത്തലും പല കക്ഷികള്ക്കും തലവേദന തന്നെ. വാര്ഡ് പുനര് നിര്ണയത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് 1501 വാര്ഡുകളാണ്. നിലവിലുള്ളവര്ക്കു പുറമേ 1501 പേര്ക്കു കൂടി പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളാകാന് (മെമ്പര്മാരാകാന്) ഇത്തവണ അവസരമൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന് ചുരുക്കം.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം 941 ല് നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും 1375 വാര്ഡുകള് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 2020 ല് ആകെ സംസ്ഥാനത്താകെ 15962 വാര്ഡുകളിലേക്കുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് മത്സരം നടന്നതെങ്കില് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 17337 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാണ്.
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണത്തില് മാത്രമാണ് മാറ്റമില്ലാത്തത്. കോര്പ്പറേഷനുകളില് 7 കൗണ്സിലര്മാര് കൂടി പുതുതായി എത്തും. നഗരസഭകളില് 118 കൗണ്സിലര്മാര് പുതുതായി എത്തും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് പാലക്കാട് ജില്ലയില് മാത്രം ഒരു വാര്ഡ് കൂടി.
സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്പ്പറേഷനുകളില് എറണാകുളത്തിനാണ് രണ്ട് വാര്ഡുകളുടെ വര്ധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാ കോര്പ്പറേഷനുകളിലും ഓരോ കൗണ്സിലര്മാര് കൂടി അധികമായെത്തും. തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ സീറ്റുകള് നിലവിലെ നൂറില് നിന്ന് നൂറ്റൊന്നാകും. കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനിലും തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷനിലും കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷനിലും സീറ്റുകള് 55 ല് നിന്ന് 56 വീതമാകും. കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനിലെ സീറ്റുകള് നിലവിലെ 75 ല് നിന്ന് 76 ആകും. എറണാകുളത്തെ സീറ്റുകള് നിലവിലെ 74 ല് നിന്ന് 76 ആകും.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളില് ഏറ്റവും വലിയ വര്ധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. 94 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള മലപ്പുറത്ത് 223 വാര്ഡുകളാണ് പുതുതായി വന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ആകെ 88 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ലയില് 146 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളാണ് പുതുതായി വരുന്നത്. പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞാല് വാര്ഡുകള് ഏറ്റവുമധികം കൂടിയത് തൃശൂരിലാണ്. 86 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള തൃശൂരില് 136 വാര്ഡുകള് പുതുതായി വന്നു. 82 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള എറണാകുളത്തും 129 വാര്ഡുകള് കൂടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കന് കേരളത്തില് 71 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കണ്ണൂരില് 105 വാര്ഡുകളും 70 പഞ്ചായത്തുകളുള്ള കോഴിക്കോട്ട് 117 വാര്ഡുകളും അധികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 87ഉം കൊല്ലത്ത് 80ഉം ആലപ്പുഴയില് 84ഉം കോട്ടയത്ത് 83ഉം വാര്ഡുകള് കൂടി. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവുമധികം പഞ്ചായത്തുകളുള്ള മലപ്പുറത്ത് വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം കാര്യമായി കൂടിയിട്ടില്ല. വയനാട് 37, ഇടുക്കി 42, പത്തനംതിട്ട 45, കാസര്കോട് 61 എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതുതായി വന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണം.
നഗരസഭകളില് ഏറ്റവുമധികം വാര്ഡുകള് കൂടിയത് മലപ്പുറത്താണ്. മലപ്പുറത്തെ 12 നഗരസഭകളിലായി 26 വാര്ഡുകള് അധികമായി വന്നു. 13 നഗരസഭകളുള്ള എറണാകുളത്തും 26 വാര്ഡുകള് പുതുതായി രൂപം കൊണ്ടു. തൃശൂര് 12, പാലക്കാട് 9, കോഴിക്കോട് 8, കാസര്കോട് 7, തിരുവനന്തപുരം 7 എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നഗരസഭാ വാര്ഡുകളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്. അതേ സമയം 9 നഗരസഭകളുള്ള കണ്ണൂരില് വാര്ഡുകളുടെ എണ്ണത്തില് മാറ്റമുണ്ടായില്ല.
ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കോര്പ്പറേഷനുകളിലും മുന്സിപ്പാലിറ്റികളിലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വാര്ഡ് വിഭജനം നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ചുരുങ്ങിയത് 14 വാര്ഡുകള് വേണമെന്നാണ് ചട്ടം. പരമാവധി സീറ്റുകള് 24 കവിയാനും പാടില്ല.
2011 ലെ സെന്സസ് ആധാരമാക്കി 15000 വരെ ജനസംഖ്യയുള്ളിടത്ത് 14 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകള് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയത്. പതിനയ്യായിരത്തില് കൂടുതലുള്ള ഓരോ 2500 പേര്ക്കും ഓരോ അധിക വാര്ഡ് വീതവും അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് ഒരു ലക്ഷത്തി അന്പതിനായിരം ജനസംഖ്യയുള്ളിടത്ത് 14 മെമ്പര്മാര് എന്നാണ് കണക്ക്. ഒന്നര ലക്ഷത്തിനു മേല് വരുന്ന ജനസംഖ്യയില് ഓരോ 25000 ജനങ്ങള്ക്കും ഒരു പുതിയ വാര്ഡ് എന്ന തരത്തില് പരമാവധി 24 വാര്ഡുകള് ആകാമെന്നാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 10 ലക്ഷം വരെ ജനസംഖ്യയുള്ളിടത്ത് 17 ഡിവിഷനുകളും 10 ലക്ഷത്തില് അധികം വരുന്ന ഓരോ ലക്ഷത്തിനും ഒരു സീറ്റെന്ന കണക്കില് പരമാവധി 33 സീറ്റുകളും ആകാമെന്നാണ് ചട്ടം. മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് പരമാവധിയിലേക്ക് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് 32 ഡിവിഷനുകളും പാലക്കാട് 30 ഡിവിഷനുകളുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.
നഗരസഭകളില് 20000 വരെ ജനസംഖ്യയുള്ളിടത്ത് 26 കൗണ്സിലര്മാരും ഇരുപതിനായിരത്തില് കൂടുതല് വരുന്ന ഓരോ 2500 പേര്ക്കും ഒരു വാര്ഡ് വീതവും എന്നതാണ് ചട്ടം. അങ്ങിനെ നഗരസഭകളില് പരമാവധി അനുവദിക്കുക 53 വാര്ഡുകളാണ്. കോര്പ്പറേഷനുകളില് 4 ലക്ഷം വരെ ജനസംഖ്യയുള്ളിടത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 56 കൗണ്സിലര്മാര് എന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ. 4 ലക്ഷത്തില് കൂടുതല് വരുന്ന ഓരോ പതിനായിരം പേര്ക്കും ഒരു ഡിവിഷന് എന്ന നിലയില് സീറ്റെണ്ണം കൂട്ടാമെങ്കിലും പരമാവധി സീറ്റ് 101 കവിയരുതെന്നാണ് ചട്ടം.
ജനസംഖ്യക്കു പുറമേ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ വാര്ഡുകളുടെ കിടപ്പും ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മിഷന് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ അതിരില് നിന്നാണ് ഒന്നാം വാര്ഡ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഒന്നാം വാര്ഡിന്റെ വലതു വശത്തു നിന്ന് ഘടികാര ദിശയില് തുടര്ന്നുള്ള വാര്ഡുകള് വരണമെന്നാണ് ചട്ടം. വോട്ടര്മാരുടെ യാത്രാ സൗകര്യം വാര്ത്താ വിനിമയ സൗകര്യം പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും വാര്ഡ് വിഭജനത്തില് കണക്കിലെടുക്കാറുണ്ട്.
ഇപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് കരട് വാര്ഡ് വിഭജന റിപ്പോര്ട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അതിന്മേല് ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് ആവശ്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി ആക്ഷേപങ്ങള് തീര്പ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് വാര്ഡ് വിഭജനം പൂര്ത്തിയാക്കി അതിരുകളും വോട്ടര് പട്ടികയും അന്തിമമാക്കിയത്. മാറ്റി വരച്ച അതിരുകളും പുതുക്കിയ വോട്ടര് പട്ടികയുമായി വാര്ഡുകളില് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന പാര്ട്ടികളും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും പക്ഷേ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. അതിരുകള് മാറിയാലും വോട്ടര്മാരെ അറിയാമെന്നതാണ് ആശ്വാസം.
Also Read: മരിച്ചവർ ഇനി വോട്ടിനെത്തില്ല, ഇരട്ട വോട്ടും വെട്ടും; എസ്ഐആറിൽ തീവ്ര നീക്കവുമായി കേരളവും