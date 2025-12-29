ETV Bharat / state

അഗളിയിൽ നാടകീയ രാജി, എൽഡിഎഫിന് തിരിച്ചടി; മാറ്റിവച്ച അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇന്ന്

എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡൻ്റായ മഞ്ജു രാജിവച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് നടപടി. മാറ്റിവച്ച പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 11:21 AM IST

പാലക്കാട്/തിരുവനന്തപുരം: അട്ടപ്പാടി അഗളി പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുഡിഎഫ് അംഗം എൻകെ മഞ്ജു രാജിവച്ചു. ഡിസിസിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി. ഇതോടെ എൽഡിഎഫിന് പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു.

അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപതാം വാർഡായ ചിന്നപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് അംഗമായി വിജയിച്ച മഞ്ജു എൽഡിഎഫ് പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചാണ് വിജയിച്ചത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു. സിറോ മലബാർ സഭ വൈദികൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മഞ്ജുവിനെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം മഞ്ജുവിനെ അയോഗ്യയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനം.

മഞ്ജുവിന് തെറ്റ് തിരുത്താൻ സമയം നൽകുമെന്ന് പാലക്കാട് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ എ തങ്കപ്പൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മഞ്ജുവുമായി ചർച്ച നടത്തി. പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചിന്തയാണെന്നും മഞ്ജു നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായി എ തങ്കപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. താൻ അന്നും ഇന്നും എന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയാണെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പേര് നിർദേശിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ പിന്തുണക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ആ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അതിനാലാണ് രാജിയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടി വിപ്പ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയഭേദമില്ലാതെയാണ് വോട്ട് ലഭിച്ചതെന്നും നേരത്തെ മഞ്ജു പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ അഗളി പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നത് മാഫിയ സംഘത്തിൻ്റെ അട്ടിമറിയാണെന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥി ഷിബു സിറിയകിൻ്റെ ആരോപണം. സിപിഐഎം നേതാവ് സിപി ബാബുവാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും റിസോർട്ട് മാഫിയയും കോൺട്രാക്ടർമാരും അട്ടിമറിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നെന്നും ഷിബു സിറിയക് ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി നടന്ന അഴിമതിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരരുതെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും കോൺഗ്രസ് എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വച്ച പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇന്ന് വിധി

അഗളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. മുന്നണികളിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്നും ക്വാറം തികയാത്തതിനെ തുടർന്നും മാറ്റിവച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. പലയിടത്തും മുന്നണികളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിനാൽ ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെടുമുടി, വീയപുരം പഞ്ചായത്തുകളിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചത്. നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിൽ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയെ സിപിഎം അംഗങ്ങൾ എതിർക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. പട്ടികജാതി വനിത സംവരണമുള്ള വീയപുരത്ത് ഭൂരിപക്ഷം യുഡിഎഫിനാണെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥി വാർഡിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഡിഎഫ് വിട്ടുനിന്നതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇന്നും യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ല. പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി ഭൂരിപക്ഷമുള്ളയാളെ പ്രസിഡൻ്റാക്കും. ഇതോടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള എൽഡിഎഫിനാകും പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ലഭിക്കുക.

കാസർകോട് പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയത്. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതോടെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഉഷ എൻ നായർ മത്സരിക്കും. യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും ഒൻപത് അംഗങ്ങൾ വീതവും എൻഡിഎയ്ക്ക് ഒരു അംഗവുമാണുള്ളത്. ഡോ സബിതയാണ് എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥി. 24 സീറ്റുകളുള്ള എറണാകുളം വെങ്ങോല പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. ഇവിടെ യുഡിഎഫിന് ഒമ്പതും എൽഡിഎഫിന് എട്ടും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിക്ക് ആറ് സീറ്റും എസ്ഡിപിഐക്ക് ഒരു സീറ്റുമാണുള്ളത്.

മലപ്പുറം തിരുവാലി പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നതിനാലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയത്. 19 അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ യുഡിഎഫിന് പതിനൊന്നും എൽഡിഎഫിന് ഏഴും അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. നാലംഗങ്ങളുള്ള മുസ്‌ലിം ലീഗ് രണ്ടര വർഷം പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ലീഗിന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തിനൊപ്പം ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കൂടി നൽകാൻ ധാരണയായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ തിരുവാലി പഞ്ചായത്തിൽ ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിക്കുന്നത്.

