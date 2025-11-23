ETV Bharat / state

കൈവെട്ട് കേസ്: പ്രതിക്ക് ഒളിവില്‍ കഴിയാന്‍ സഹായം നല്‍കിയ പിഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ എന്‍ഐഎയ്ക്ക് അനുമതി

എൻ‌ഐ‌എ കേസുകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പി കെ മോഹൻദാസ് ആണ് നവംബർ 20-ന് ഏജൻസി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അനുമതി നൽകിയത്

PALM CHOPPING CASE, PROF T J JOSEPH
പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫ്, ഒന്നാം പ്രതിയായ സവാദ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 3:01 PM IST

എറണാകുളം: പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിൻ്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ 2010-ലെ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായം നൽകിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിഎഫ്‌ഐ) പ്രവർത്തകനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് (എൻഐഎ) കോടതി അനുമതി നൽകി. എൻ‌ഐ‌എ കേസുകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പി കെ മോഹൻദാസ് ആണ് നവംബർ 20-ന് ഏജൻസി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ഈ അനുമതി നൽകിയത്.

2010 ജൂലൈയിൽ തൊടുപുഴയിലെ ന്യൂമാൻ കോളജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ടി ജെ ജോസഫിനെ ചോദ്യപേപ്പറിൽ മതനിന്ദയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സംഘം ആക്രമിക്കുകയും വലതുകൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.കേസ് പിന്നീട് എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കുകയും 19 പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ആക്രമണത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സവാദ്, 13 വർഷത്തോളം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2024 ജനുവരിയിൽ കണ്ണൂരിലെ മട്ടന്നൂരിലെ ബെറാമിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായി. ഷാജഹാൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇയാൾ ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നത്. സവാദിന് 2020 മുതൽ കണ്ണൂരിലെ ചക്കാടും മട്ടന്നൂരും അഭയം നൽകുകയും മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക്കൽ സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഷഫീർ സി-യെ എൻഐഎ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പിഎഫ്ഐ കേഡർമാരും നേതാക്കളും ആദ്യം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗലിലും പിന്നീട് കണ്ണൂരിലും സവാദിന് ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ സൗകര്യവും ജോലിയും ഒരുക്കി നൽകിയതായി സവാദ് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് എൻഐഎ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി

കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും, ഗൂഢാലോചനയിലും പ്രതിക്ക് സഹായം നൽകിയ പ്രവൃത്തിയിലും ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് എൻഐഎ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എൻഐഎയുടെയും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.

"കുറ്റകൃത്യത്തിലും ഗൂഢാലോചനയിലും മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിദഗ്ധ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ വാദം കേട്ടതിനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചതിനും, ഹർജി അനുവദിക്കാമെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു," കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ എൻഐഎയുടെ തുടരന്വേഷണം നിർണായകമായേക്കും.

