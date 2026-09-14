നെല്ല് സംഭരണ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം; സംഭരണം തടസമില്ലാതെ പുനരാരംഭിക്കാൻ ധാരണ
മില്ലുടമകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാവകാശമുള്ളതും അനുകൂലവുമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പുനൽകി.
Published : September 14, 2026 at 8:36 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ 2026-27 സംഭരണ സീസണിലെ സപ്ലൈകോ വഴിയുള്ള നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ പരിഹാരമായി. മില്ലുടമ പ്രതിനിധികളുമായി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ നിർണായക ചർച്ചയിലാണ് നെല്ല് സംഭരണം തടസ്സമില്ലാതെ പുനരാരംഭിക്കാൻ ധാരണയായത്. മില്ലുടമകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാവകാശമുള്ളതും അനുകൂലവുമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പുനൽകി.
മില്ലുടമകൾ ദീർഘകാലമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഔട്ട് ടേൺ റേഷ്യോ (ഒ.ടി.ആർ) അനുപാത വ്യത്യാസത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 63 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക തുക അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനുപുറമേ, നെല്ല് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മില്ലുടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോസസിങ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ ഉറപ്പുകൾ മുൻനിർത്തി, കർഷകരിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ മില്ലുടമകൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
നെല്ല് സംഭരണം വൈകുന്നത് കൊയ്ത്തുകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് നെൽകർഷകരെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും തള്ളിയിടും. അതിനാൽ, എത്രയും വേഗം സംഭരണ പ്രക്രിയ പൂർണതോതിൽ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത്. മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സഹകരണ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മില്ലുടമ പ്രതിനിധികൾ, കർഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സംഭരണ പ്രക്രിയയുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ധാരണയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിക്കിടന്ന നെല്ല് സംഭരണ നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകും. ഉന്നതതലത്തിൽ നടന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ സപ്ലൈകോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ വി.എം, നെല്ല് സംഭരണ വിഭാഗം മാനേജർ സീനു ജോസഫ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മില്ലുടമ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
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