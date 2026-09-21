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കേരളത്തിലെ അന്ധകാരം മാറ്റിയ വെളിച്ചമാണ് ശ്രീനാരായണഗുരു: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ

ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 99-ാമത് മഹാപരിനിർവ്വാണ സമ്മേളനവും മഹാപരിനിർവ്വാണ ശതാബ്ദിയാചരണ സമാരംഭവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

V D Satheesan At Sivagiri Event
ശിവഗിരിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 6:58 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും തടവറയിലായിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു ഗുരുദേവനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഗമന ചിന്തയിലൂടെയും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെയും മുന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെന്ന അഭിമാനബോധത്തിൻ്റെ കാതൽ ഗുരുദർശനമാണ്. കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗമ്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷത.

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാവും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കാഴ്ചവയ്ക്കുക. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പിടിവള്ളികളിൽ നിന്നും പിൻതിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 99-ാമത് മഹാപരിനിർവ്വാണ സമ്മേളനവും മഹാപരിനിർവ്വാണ ശതാബ്ദിയാചരണ സമാരംഭവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഗുരുദേവൻ കേരളത്തിൻ്റെ മനസിൽ പതിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ കാലാതിവർത്തിയാണ്. അവ ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാൻ കഴിയില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പിന്നിലേക്ക് നടന്നിരുന്ന ജനതയെ കൈപിടിച്ച് മുന്നിലേക്കാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുത്തതെന്ന് പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണീയനാണ് ഞാൻ. ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്‌ബോധനം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മതമായി തന്നെമാറി. കേരളം മതേതരമായതിൻ്റെ പൂർണ അവകാശം ഗുരുദേവനാണ്. ജാതിവേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട എന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യനായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ , അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാമല്ലോയെന്ന് ഗുരു പ്രതികരിച്ചത്, അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ ജനാധിപത്യബോധം കൊണ്ടാണ്. ഈ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് മതേതര ചിന്തയുണ്ടാവുന്നത്.

V D Satheesan At Sivagiri Event
ശിവഗിരിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ (ETV Bharat)
മാനവലോകത്തെ ചിന്തയുടെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അഭിമാനകരമായ ഒരു പൈതൃകമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആ പൈതൃകത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാണ് നമ്മൾ. രാഷ്ട്രീയമായി പല തീരുമാനങ്ങളുമെടുക്കുമ്പോൾ ഉറച്ച ശക്തിയായി, ചൈതന്യമായി, ആത്മവിശ്വാസമായി ആ പൈതൃകം തന്നിൽ നിറയുന്നുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മന്ത്രി ടി സിദ്ധിഖ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് മെമ്പർ സ്വാമി സൂക്ഷ്മാനന്ദ, ട്രഷറർ സ്വാമി ശാരദാനന്ദ, ശിവഗിരി മാസിക ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്വാമി അവ്യയാനന്ദ എന്നിവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എം എൽ എമാരായ വി ജോയി , വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, വർക്കല നഗരസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ ഗീതാ ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭാംഗാനന്ദ സ്വാഗതവും മഹാസമാധിദിനാചരണ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സ്വാമി വിരജാനന്ദഗിരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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V D SATHEESAN AT SIVAGIRI EVENT

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