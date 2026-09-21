കേരളത്തിലെ അന്ധകാരം മാറ്റിയ വെളിച്ചമാണ് ശ്രീനാരായണഗുരു: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ
ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 99-ാമത് മഹാപരിനിർവ്വാണ സമ്മേളനവും മഹാപരിനിർവ്വാണ ശതാബ്ദിയാചരണ സമാരംഭവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
Published : September 21, 2026 at 6:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും തടവറയിലായിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വെളിച്ചമായിരുന്നു ഗുരുദേവനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഗമന ചിന്തയിലൂടെയും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെയും മുന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെന്ന അഭിമാനബോധത്തിൻ്റെ കാതൽ ഗുരുദർശനമാണ്. കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗമ്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷത.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുദർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാവും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കാഴ്ചവയ്ക്കുക. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പിടിവള്ളികളിൽ നിന്നും പിൻതിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 99-ാമത് മഹാപരിനിർവ്വാണ സമ്മേളനവും മഹാപരിനിർവ്വാണ ശതാബ്ദിയാചരണ സമാരംഭവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗുരുദേവൻ കേരളത്തിൻ്റെ മനസിൽ പതിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ കാലാതിവർത്തിയാണ്. അവ ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാൻ കഴിയില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പിന്നിലേക്ക് നടന്നിരുന്ന ജനതയെ കൈപിടിച്ച് മുന്നിലേക്കാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുത്തതെന്ന് പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണീയനാണ് ഞാൻ. ഒരുജാതി, ഒരുമതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്ബോധനം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മതമായി തന്നെമാറി. കേരളം മതേതരമായതിൻ്റെ പൂർണ അവകാശം ഗുരുദേവനാണ്. ജാതിവേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട എന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യനായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ , അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാമല്ലോയെന്ന് ഗുരു പ്രതികരിച്ചത്, അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ ജനാധിപത്യബോധം കൊണ്ടാണ്. ഈ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് മതേതര ചിന്തയുണ്ടാവുന്നത്.
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