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പറ്റിച്ച മാട്രിമോണികൾക്ക് കോടതി വഴി 'പണി' കൊടുത്തു;ഒടുവില്‍ പോസ്റ്ററൊട്ടിച്ച് പെണ്ണന്വേഷണം, ഇത് അജിത്തിന്‍റെ പോരാട്ടം

മാട്രിമോണി സൈറ്റുകളിൽ ഇതിനകം അജിത്ത് ചെലവാക്കിയത് 2 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പരാതികൾ കൊടുത്തുകണ്ടിരിക്കുന്ന 43 കാരൻ്റെ പോരാട്ടം തുടരുന്നു.

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Ajith kumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 5:44 PM IST

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കണ്ണൂർ: പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ഇത്തിരി കൗതുകം ഉള്ളതാണ്, അതിലേറെ ഗൗരവകരവും. കേരളത്തിലെ അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാർ കുടുങ്ങി പോകുന്ന മാട്രിമോണി ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ ഒരു 43 കാരൻ്റെ അനുഭവ യാത്രയാണിത്. കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ ഉഴിച്ചീ സ്വദേശിയും കാസർകോട് പെരിയ കോളജ് ഓഫ് നേഴ്‌സിങ് കോളജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ കെ കെ അജിത്ത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് തനിക്ക് മാട്രിമോണി സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ദുരനുഭവവും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചത്.

അമ്മയും അച്ഛനും സഹോദരനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. തനിക്ക് ഒരു തുണ വേണം എന്ന ആലോചനയിൽ 2009ലാണ് ആദ്യമായി കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാട്രിമോണി കമ്പനിയിൽ 2000 രൂപ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് പേര് നൽകിയത്. മാട്രിമോണി വഴിയല്ലാതെ തന്നെ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹം 37 ആം വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞതോടെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് മാട്രിമോണിയിൽ അജിത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

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പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുയോജ്യമായ പ്രൊഫൈലുകൾ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. കാത്തിരിക്കുക, വിവാഹം എന്നത് ദൈവ നിയോഗം ആണ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിജിത്രമായ മറുപടിയിൽ അജിത് അമ്പരന്നു. വധുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നേരിടുന്ന വലിയ സാമൂഹിക പ്രശ്‌നമാണ്. അതിലേറെ കുടുബത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്‌നവും. ഇത് മുതലെടുത്തു കൊണ്ടാണ് വിവാഹ ബ്യൂറോകളും ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളും ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്.

പലരും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും. ഇന്ന് 2026 ആയി എനിക്ക് 43 വയസും. വിവാഹിത്തിനായി ഇപ്പോഴും ആലോചനയിൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഉപഭോകൃത തർക്ക പരിഹാര കോടതിയിൽ പരാതി നൽകി. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പത്തോളം വിവാഹ ബ്യൂറോക്കെതിരെ ഇതിനകം പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞു. 5 എണ്ണം ഇതിനകം ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. അതിൽ ഒന്നിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധി വന്നത്.

ആദ്യ വിധിയിൽ വിധിച്ചത് 8000 രൂപ

പങ്കാളിയെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ 3000 രൂപ അടച്ച് 2016 ൽ മറ്റൊരു വിവാഹ ബ്യൂറോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. 9 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയാകാഞ്ഞതോടെയാണ് പണം തിരികെ ചോദിച്ചത്. കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല മനസമാധാനം പോയതിനുള്ളതും കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ 8000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുക്കണം എന്ന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നു. സംഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു...

20016ൽ കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ ബ്യൂറോയിൽ 3000 രൂപയടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് നിരോധന കാലയളവ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പൈസ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. കാസർകോട് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അച്ഛൻ അർബുദത്തെ തുടർന്ന് മകൻ്റെ വിവാഹം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ബാക്കിയാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ മരിച്ചു. ഇതോടെ തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയവും മനസമാധാനവും കളഞ്ഞതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ തുകയും കൂടാതെ 15,000 രൂപയും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അജിത്ത് ഉപഭോകൃത തർക്ക ഫോറത്തെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

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മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് 3000 രൂപയും വ്യവഹാര ചെലവായി 2000 രൂപയും നൽകാനാണ് ജില്ലാ ഉപഭോകൃത ഫോറം ഉത്തരവിട്ടത്. എതിർകക്ഷിയായ വിവാഹ ബ്യൂറോ അധികൃതർ ഹാജരാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരാതിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തുക നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും അജിത്തിൻ്റെ വേറിട്ട പെണ്ണന്വേഷണം തുടർന്നു. മാട്രിമോണി സൈറ്റുകളിൽ ഇതിനകം അജിത്ത് ചെലവാക്കിയത് 2 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ്.

ഒടുവിൽ മാട്രിമോണികളെയും ബ്രോക്കർമാരെയും എല്ലാം അജിത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വേറിട്ട വിവാഹന്വേഷണ ദൗത്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലും ചുമരുകളിലും ഒക്കെ അജിത്ത് തൻ്റെ വിവാഹ ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വയം നിർമ്മിച്ച വ്യത്യസ്‌ത ഭാഷകളിലുള്ള പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനാം ഉൾപ്പടെ ഓഫർ ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റർ. ഈ നമ്പർ കണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും കളിയാക്കാൻ പരിചയക്കാരുൾപ്പെടെ ഫോണിൽ ബന്ധപെടാറുണ്ടെന്നും അജിത്ത് പറഞ്ഞു. ഒരു കളിയാക്കലും മുഖ വിലക്ക് എടുക്കുന്നില്ല, അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി, നല്ലൊരു ജീവിതപങ്കാളി വേണം എന്നത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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KERALA ONLINE MATRIMONY
MATRIMONIAL SCAM VICTIM
AJITH MATRIMONY CASE COURT ORDER
AJITH MATRIMONY CASE
AJITH MATRIMONY CASE

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