അടിച്ചു മോനേ... 30 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പര് അടിച്ചത് ഈ നമ്പറിന്, ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കണ്ണൂരില്
രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷംരൂപ വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി സമാശ്വാസ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.
Published : September 26, 2026 at 2:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുപ്പത് കോടിരൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തതോടെ ഭാഗ്യശാലിയെ തിരഞ്ഞ് കേരളം. TL 360615 എന്ന നമ്പർ ലോട്ടറിക്കാണ് 30 കോടി രൂപയുടെ ചരിത്ര ഒന്നാം സമ്മാനം. ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കണ്ണൂരിലെ മുത്തു ലോട്ടറി ഏജന്സിയാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷംരൂപ വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി സമാശ്വാസ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. മുത്തു ലോട്ടറി ഏജൻ്റ് അനീഷ് എന്നയാളാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. തളിപ്പറമ്പില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് 30 കോടി അടിച്ചതെന്നും അനീഷ് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ടിക്കറ്റ് അടിച്ചതും ഇവിടെ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്. അനീഷിന് 6 കടകൾ ഉണ്ട്. അനീഷ് 18 വർഷമായി ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്നു.
ഒന്നാം സമ്മാനം (30 കോടി) - TL 360615
രണ്ടാം സമ്മാനം- 1 കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്ക്
- TA 957486
- TB 642974
- TC 810428
- TD 305900
- TE 328611
- TG 805847
- TH 902375
- TJ 150990
- TK 375661
- TL 888018
- TA 300530
- TB 439962
- TC 952340
- TD 279706
- TE 970611
- TG 355002
- TH 192282
- TJ 978616
- TK 976006
മൂന്നാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേർക്ക്
TA 190509
TB 342811
TC 790518
TD 391100
TE 574804
TG 132958
TK 117233
TL 214267
TA 398143
TB 884286
TC 429837
TD 539041
TE 683330
TG 971190
TH 838226
TJ 484920
TK 540538
TL 340163
നാലാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 പേർക്ക്
TA 369775
TB 558547
TC 278059
TD 905827
TE 594498
TG 136478
TH 410444
TJ 308307
TK 757590
TL 206074
അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 പേർക്ക്
TA 848952
TB 111460
TC 595357
TD 339006
TE 708462
TG 120016
TH 856481
TJ 184151
TK 826615
TL 914962
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് അച്ചടിച്ച ഓണം ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റുപോയത്. 90 ലക്ഷം ഓണം ബമ്പറാണ് അച്ചടിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 75 ലക്ഷവും 2024-ൽ 71.50 ലക്ഷവുമായിരുന്നു വിറ്റ ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം. ഇത്തവണ നറുക്കെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം ബാക്കിനിൽക്കെ മുഴുവനും വിറ്റുപോകുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബമ്പർ അടിച്ചത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിക്ക്
കഴിഞ്ഞ വർഷം 25 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ അടിച്ചത് ആലപ്പുഴ തുറവൂർ സ്വദേശി ശരത് എസ് നായർക്കാണ്. ശരത് നെട്ടൂരിലെ നിപ്പോൺ പെയിന്റ്സ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. നെട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് ശരത് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓണം ബമ്പർ എടുക്കുന്നതെന്നും അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമെന്നും ശരത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നെട്ടൂരിലെ ലോട്ടറി ഏജന്റ് എം ടി ലതീഷ് വിറ്റ ടിഎച്ച് 577825 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഓണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഭഗവതി ഏജൻസീസിന്റെ വൈറ്റില ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ശരത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്.
സമ്മാനത്തുകയും നികുതിയും
ഒന്നാം സമ്മാനമായ 30 കോടി രൂപ മുഴുവനായി വിജയിക്ക് ലഭിക്കില്ല. സമ്മാനത്തുകയിൽ നിന്ന് 10 ശതമാനം ഏജൻസി കമ്മിഷനായി മാറും. അതായത് മൂന്ന് കോടി രൂപ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജൻസിക്ക് ലഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 27 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ അടിസ്ഥാന ആദായനികുതിയായി 30 ശതമാനം നൽകണം. ഇത് 8.10 കോടി രൂപ വരും. പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ നികുതി തുകയുടെ 25 ശതമാനം സർചാർജ് ആയി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് 2.02 കോടി രൂപയാണ്. അടിസ്ഥാന നികുതിയും സർചാർജും ചേർന്നുള്ള തുകയുടെ നാല് ശതമാനം സെസ് ആയും ഈടാക്കും. ഇത് 40.50 ലക്ഷം രൂപ വരും. ഇതെല്ലാം കിഴിച്ച് ബാക്കി 16.47 കോടി രൂപയാണ് വിജയിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുക.
സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത് 450 കോടിരൂപ
90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിയതിലൂടെ 450 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് ആകെയുണ്ടായത്. ഏജന്റുമാർ ലോട്ടറി കാര്യാലയത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന തുക ടിക്കറ്റൊന്നിന് 411 രൂപയാണ്. ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഏജൻസി കമ്മീഷനും ജി എസ് ടിയും കഴിച്ച് ഒരു ടിക്കറ്റിന് സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം 268 രൂപയാണ്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് സർക്കാർ ഖജനാവിലെത്തിയത് 241.20 കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. ഇതിൽ 125.54 കോടി രൂപ സമ്മാന ഇനത്തിൽ നൽകണം. 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് 128.52 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ പാതി സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിന് കിട്ടും. ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന്റെ തുകയിലുൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്ന നികുതി അല്ലാതെ കിട്ടും.
വ്യാജ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനക്കെതിരെ കൈക്കൊണ്ടത് വ്യാപക പ്രചാരണം
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ വിൽക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്നും, കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഒറിജിനലെന്നും കാണിച്ച് തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് പ്രചാരണവും നടത്തിയിരുന്നു. 2022-ലാണ് തിരുവോണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപയും ടിക്കറ്റ് വില 500 രൂപയുമാക്കിയത്. ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെയാണ് 30 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമാക്കിയത്. ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 12 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
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