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അടിച്ചു മോനേ... 30 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പര്‍ അടിച്ചത് ഈ നമ്പറിന്, ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കണ്ണൂരില്‍

രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷംരൂപ വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി സമാശ്വാസ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.

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Onam Bumper Result Out (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 2:19 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുപ്പത് കോടിരൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തതോടെ ഭാഗ്യശാലിയെ തിരഞ്ഞ് കേരളം. TL 360615 എന്ന നമ്പർ ലോട്ടറിക്കാണ് 30 കോടി രൂപയുടെ ചരിത്ര ഒന്നാം സമ്മാനം. ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കണ്ണൂരിലെ മുത്തു ലോട്ടറി ഏജന്‍സിയാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷംരൂപ വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി സമാശ്വാസ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. മുത്തു ലോട്ടറി ഏജൻ്റ് അനീഷ് എന്നയാളാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. തളിപ്പറമ്പില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് 30 കോടി അടിച്ചതെന്നും അനീഷ് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ടിക്കറ്റ് അടിച്ചതും ഇവിടെ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്. അനീഷിന് 6 കടകൾ ഉണ്ട്. അനീഷ് 18 വർഷമായി ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്നു.

ഒന്നാം സമ്മാനം (30 കോടി) - TL 360615

രണ്ടാം സമ്മാനം- 1 കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്ക്

  1. TA 957486
  2. TB 642974
  3. TC 810428
  4. TD 305900
  5. TE 328611
  6. TG 805847
  7. TH 902375
  8. TJ 150990
  9. TK 375661
  10. TL 888018
  11. TA 300530
  12. TB 439962
  13. TC 952340
  14. TD 279706
  15. TE 970611
  16. TG 355002
  17. TH 192282
  18. TJ 978616
  19. TK 976006

മൂന്നാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേർക്ക്

TA 190509

TB 342811

TC 790518

TD 391100

TE 574804

TG 132958

TK 117233

TL 214267

TA 398143

TB 884286

TC 429837

TD 539041

TE 683330

TG 971190

TH 838226

TJ 484920

TK 540538

TL 340163

നാലാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 പേർക്ക്

TA 369775

TB 558547

TC 278059

TD 905827

TE 594498

TG 136478

TH 410444

TJ 308307

TK 757590

TL 206074

അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം 10 പേർക്ക്

TA 848952

TB 111460

TC 595357

TD 339006

TE 708462

TG 120016

TH 856481

TJ 184151

TK 826615

TL 914962

കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് അച്ചടിച്ച ഓണം ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റുപോയത്. 90 ലക്ഷം ഓണം ബമ്പറാണ് അച്ചടിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 75 ലക്ഷവും 2024-ൽ 71.50 ലക്ഷവുമായിരുന്നു വിറ്റ ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം. ഇത്തവണ നറുക്കെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം ബാക്കിനിൽക്കെ മുഴുവനും വിറ്റുപോകുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ബമ്പർ അടിച്ചത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിക്ക്

കഴിഞ്ഞ വർഷം 25 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ അടിച്ചത് ആലപ്പുഴ തുറവൂർ സ്വദേശി ശരത് എസ് നായർക്കാണ്. ശരത് നെട്ടൂരിലെ നിപ്പോൺ പെയിന്റ്‌സ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. നെട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് ശരത് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓണം ബമ്പർ എടുക്കുന്നതെന്നും അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമെന്നും ശരത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നെട്ടൂരിലെ ലോട്ടറി ഏജന്റ് എം ടി ലതീഷ് വിറ്റ ടിഎച്ച് 577825 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഓണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഭഗവതി ഏജൻസീസിന്റെ വൈറ്റില ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ശരത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്.

സമ്മാനത്തുകയും നികുതിയും

ഒന്നാം സമ്മാനമായ 30 കോടി രൂപ മുഴുവനായി വിജയിക്ക് ലഭിക്കില്ല. സമ്മാനത്തുകയിൽ നിന്ന് 10 ശതമാനം ഏജൻസി കമ്മിഷനായി മാറും. അതായത് മൂന്ന് കോടി രൂപ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജൻസിക്ക് ലഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 27 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ അടിസ്ഥാന ആദായനികുതിയായി 30 ശതമാനം നൽകണം. ഇത് 8.10 കോടി രൂപ വരും. പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ നികുതി തുകയുടെ 25 ശതമാനം സർചാർജ് ആയി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് 2.02 കോടി രൂപയാണ്. അടിസ്ഥാന നികുതിയും സർചാർജും ചേർന്നുള്ള തുകയുടെ നാല് ശതമാനം സെസ് ആയും ഈടാക്കും. ഇത് 40.50 ലക്ഷം രൂപ വരും. ഇതെല്ലാം കിഴിച്ച് ബാക്കി 16.47 കോടി രൂപയാണ് വിജയിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുക.

സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത് 450 കോടിരൂപ

90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിയതിലൂടെ 450 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് ആകെയുണ്ടായത്. ഏജന്റുമാർ ലോട്ടറി കാര്യാലയത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന തുക ടിക്കറ്റൊന്നിന് 411 രൂപയാണ്. ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയാണിത്. ഏജൻസി കമ്മീഷനും ജി എസ് ടിയും കഴിച്ച് ഒരു ടിക്കറ്റിന് സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം 268 രൂപയാണ്. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് സർക്കാർ ഖജനാവിലെത്തിയത് 241.20 കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. ഇതിൽ 125.54 കോടി രൂപ സമ്മാന ഇനത്തിൽ നൽകണം. 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് 128.52 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിന്റെ പാതി സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിന് കിട്ടും. ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന്റെ തുകയിലുൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്ന നികുതി അല്ലാതെ കിട്ടും.

വ്യാജ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനക്കെതിരെ കൈക്കൊണ്ടത് വ്യാപക പ്രചാരണം

ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ വിൽക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്നും, കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഒറിജിനലെന്നും കാണിച്ച് തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് പ്രചാരണവും നടത്തിയിരുന്നു. 2022-ലാണ് തിരുവോണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപയും ടിക്കറ്റ് വില 500 രൂപയുമാക്കിയത്. ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താതെയാണ് 30 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമാക്കിയത്. ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 12 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

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