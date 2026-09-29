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ആ 30 കോടി നേടിയത് ആര്? വ്യാജന്മാർ വിലസുന്ന കാലത്ത് ബമ്പർ അടിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?

തളിപ്പറമ്പിലെ ലോട്ടറി കടകൾക്ക് മുന്നിലെ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. വിജയിയെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയൊരു ടിക്കറ്റ് കൂടി എടുക്കാനാണ് പലരും എത്തുന്നത്

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ഏജൻ്റ് എം വി സുജിത്ത് തൻ്റെ കടയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 10:42 AM IST

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കണ്ണൂർ: തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ 30 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമടിച്ച ആ അജ്ഞാത ഭാഗ്യശാലി എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാതെ കേരളം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വിജയികളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ്. മൊകേരിയിലെ ടിപ്പർ ഡ്രൈവർ മനുവിന് ബമ്പർ അടിച്ചെന്ന തരത്തിൽ അതിവേഗം പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ ഈ എഐ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കൗതുകമായി മാറുകയാണ്. യഥാർഥ വിജയി ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്ത് തുടരുമ്പോഴാണ് പല മുഖങ്ങളും പേരുകളും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി അവതരിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ മൊകേരി സ്വദേശിയായ മനുവിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന പ്രചാരണം. ടിപ്പർ ലോറി ഡ്രൈവറായ മനുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കോടികളുടെ ഭാഗ്യമെത്തിയെന്നും, ലോഡുമായി മട്ടന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തതെന്നും വാർത്തകൾ പരന്നു.

വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ടിക്കറ്റ് പിന്നീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സമ്മാനവിവരം അറിഞ്ഞതെന്നും, വിവരമറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും വീട്ടിലെത്തിയതോടെ മൊകേരിയിൽ ആഘോഷമായെന്നും പ്രചരിച്ചു. സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് കാനറാ ബാങ്കിൻ്റെ വട്ടോളി ശാഖ മാനേജർ പ്രവീൺ വട്ടോളിക്ക് കൈമാറിയെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. 30 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിൽ നികുതിയും ഏജൻ്റ് കമ്മിഷനും കിഴിച്ച് 16.47 കോടി രൂപ വിജയിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും ഈ വ്യാജവാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഓണം ബമ്പർ വിജയിയെ കാത്ത് ലോട്ടറി ഏജൻ്റ് (ETV Bharat)

വിജയിയെ കാത്ത് ഏജൻ്റ്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വ്യാജ വിജയ ടിക്കറ്റുകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിലെ പി വി വത്സരാജിൻ്റെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് സബ് ഏജൻ്റായ മുയ്യം വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ എം വി സുജിത്ത് വാങ്ങി വിറ്റ 30 ടിക്കറ്റുകളിലൊന്നിനാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

വ്യാജ വിജയികളുടെ വാർത്തകൾ പരക്കുന്നതിനിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റ എം വി സുജിത്ത് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നിലൂടെയാണ് ഓണം ബമ്പർ വിജയി പിറന്നതെന്ന സന്തോഷത്തിൽ പുലർച്ചെ തന്നെ ലോട്ടറി വ്യാപാരത്തിനെത്തിയ സുജിത്ത്, ആ ഭാഗ്യശാലി തന്നെ തേടിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പുറത്തുവരുന്ന മറ്റ് വാർത്തകളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. താൻ വിറ്റ 30 ടിക്കറ്റുകളിലൊന്നിനാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.

ആകെ 150 ടിക്കറ്റുകളാണ് എടുത്തതെന്നും, അതിൽ 30 എണ്ണം തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി ഏജൻസീസ് ആണ് കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വിജയി ഈ പ്രദേശത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും, തനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ വ്യക്തി നേരിട്ടെത്തുമെന്നും സുജിത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു.

കാത്തിരിപ്പിൽ തളിപ്പറമ്പ്
തളിപ്പറമ്പിലെ ലോട്ടറി കടകൾക്ക് മുന്നിലെ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. വിജയിയെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയൊരു ടിക്കറ്റ് കൂടി എടുക്കാനാണ് പലരും എത്തുന്നത്. ഇതോടെ ഭാഗ്യപരീക്ഷകളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി തളിപ്പറമ്പ് മാറി. 20 കോടി രൂപയുടെ പൂജാ ബമ്പറിലാണ് ഇനി പലരുടെയും പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ മിക്ക കടകളിലും പൂജാ ബമ്പർ എത്തിത്തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ. തളിപ്പറമ്പിൽ മാത്രം 20 ലോട്ടറി സ്‌റ്റാളുകളുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരിയായ മോഹനൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്കും സമ്മാനം നേടാം
കേരള ലോട്ടറി നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തുള്ള പൗരനും കേരളത്തിലെത്തി നിയമപരമായി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനും സമ്മാനം കൈപ്പറ്റാനും അർഹതയുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്കാണ് ബമ്പർ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും മലയാളി വിജയി പിന്തുടരേണ്ട അതേ നിയമനടപടികൾ തന്നെയാണ് ബാധകമാകുക. എന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായതിനാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

പ്രധാന നടപടിക്രമങ്ങൾ
ടിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ടിക്കറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ വിജയിയുടെ പേരും ആധാർ കാർഡിലുള്ളതുപോലെയുള്ള പൂർണമായ വിലാസവും ഒപ്പും ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ആളുടേതാണ് ലോട്ടറി എന്നാണ് നിയമം.

ടിക്കറ്റ് മടക്കുകയോ കീറുകയോ വെള്ളം നനയുകയോ ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ലോട്ടറി വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കില്ല. സുരക്ഷയ്ക്കായി ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ എടുത്തു സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ നമ്പറോ ബാർകോഡോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാനുള്ള വഴികൾ
വലിയ തുകയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിലോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലോ സംസ്ഥാന ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലോ ഏൽപ്പിക്കാം. ബാങ്ക് വഴി ടിക്കറ്റ് ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിച്ച് തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന ഈ രീതിയാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം. ഇതിനായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ നൽകണം. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നേരിട്ടെത്തി ടിക്കറ്റും രേഖകളും സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം. നറുക്കെടുപ്പ് നടന്ന് 90 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം.

ആവശ്യമായ പ്രധാന രേഖകൾ
ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ യഥാർഥ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്, ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഓഫിസിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന പൂരിപ്പിച്ച ക്ലെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, രണ്ട് വശവും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എന്നിവ സമർപ്പിക്കണം. തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള റസീപ്റ്റ്, ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവയും നിർബന്ധമാണ്.

വിജയിയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ പകർപ്പും സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയും നൽകണം. ലോട്ടറി നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ബസ് ടിക്കറ്റുകളോ തൊഴിൽ കാർഡോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രമോ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

നികുതി വിവരങ്ങൾ
പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലോട്ടറി വകുപ്പ് കൃത്യമായ നികുതികൾ കുറയ്ക്കും. 10 ശതമാനം ഏജൻസി കമ്മിഷനായി മാറും. ബാക്കി തുകയ്ക്ക് മേൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമപ്രകാരമുള്ള 30 ശതമാനം ആദായനികുതിയും അതിനുള്ള സർചാർജും നാല് ശതമാനം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസും കിഴിച്ചുള്ള തുക മാത്രമേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കൂ.

തുക കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം വിജയി നിർബന്ധമായും ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. വലിയ തുക സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ വ്യാജ ഏജൻ്റുമാരോ ഇടനിലക്കാരോ ടിക്കറ്റ് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ ആർക്കും കൈമാറരുത്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമുഖ ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിനെയോ കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഓഫിസിനെയോ മാത്രം സമീപിക്കുക.

സമ്മാനത്തുകയും നികുതിയും
30 കോടി രൂപ മുഴുവനായി വിജയിക്ക് ലഭിക്കില്ല. 10 ശതമാനമായ മൂന്ന് കോടി രൂപ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജൻസിക്ക് ലഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 27 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ അടിസ്ഥാന ആദായനികുതിയായി 30 ശതമാനമായ 8.10 കോടി രൂപ നൽകണം. പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ നികുതി തുകയുടെ 25 ശതമാനം സർചാർജ് ആയി നൽകണം. ഇത് 2.02 കോടി രൂപയാണ്.

അടിസ്ഥാന നികുതിയും സർചാർജും ചേർന്നുള്ള തുകയുടെ നാല് ശതമാനം സെസ് ആയും ഈടാക്കും. ഇത് 40.50 ലക്ഷം രൂപ വരും. ഇതെല്ലാം കിഴിച്ച് ബാക്കി 16.47 കോടി രൂപയാണ് വിജയിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുക. പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സർചാർജ് 37 ശതമാനമായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൈയിൽ കിട്ടുന്ന തുക വീണ്ടും കുറയും.

പ്രവാസികളുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ
ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 182 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിനും നികുതി ബാധകമല്ല. എന്നാൽ നാട്ടിലെ വീടോ കെട്ടിടമോ വാടകയ്ക്ക് നൽകി ലഭിക്കുന്ന തുക, ബിസിനസ് വരുമാനം, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ എന്നിവയെല്ലാം നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും.

പ്രവാസികൾക്കാണ് ബമ്പർ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും നികുതി നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്ന നിലയിൽ സാധാരണ പൗരന്മാർ നൽകുന്ന അതേ നികുതി പ്രവാസികളും നൽകണം. സമ്മാനത്തുകയിൽ നിന്ന് നികുതി കിഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തുക മാത്രമേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ.

കൂടാതെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് ഫെമ നിയമപ്രകാരം കർശനമായ നിർദേശമാണ്. പകരം എൻആർഒ അല്ലെങ്കിൽ എൻആർഇ അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടുകൾ എൻആർഒ അക്കൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റാൻ ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകണം.

ലോട്ടറി വിൽപനയും നിയമക്കുരുക്കും
സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് പൂർണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപന നടത്തിയത് ആദായനികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും 100 ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കും. അതായത് ലഭിച്ച തുക മുഴുവനായി സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ മറ്റ് നിയമനടപടികളും നേരിടേണ്ടി വരും.

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അതിനാൽ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ ലോട്ടറി വിൽപനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക കാരുണ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നോ മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ക്യുആർ കോഡ് സംവിധാനവും ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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