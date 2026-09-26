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ഭാഗ്യാന്വേഷികള്‍ക്ക് 'മുത്താണ് മുത്തു'; ക്രിസ്‌മസിനു പിന്നാലെ ഓണം ബംപറും, 30 കോടി പോയത് തമ്പുരാന്‍ വഴി സുജിത്തിലേക്ക്

അതേസമയം, 30 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരൻ സുജിത്ത്. ലോട്ടറി വാങ്ങിയ ആളെ അറിയില്ലെന്ന് സുജിത് പറഞ്ഞു.

ONAM BUMPER RESULT ONAM BUMPER WINNER KERLALA STATE LOTTERY ONAM BUMPER 2026
ഓണം ബമ്പർ തൂക്കി മുത്തു ഏജൻസി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 6:30 PM IST

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കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാന തുകയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓണം ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് വിജയിയായ TL360615 നമ്പർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിറ്റു പോയ ടിക്കറ്റ് ആണ്. ചക്കരക്കല്ലിലെ മുത്തു ലോട്ടറി ഏജൻസിക്കാനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. മുത്തു ഏജൻസിക്ക് ഇത് രണ്ടാം ഭാഗ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്‌തുമസ് പുതുവത്സര ടിക്കറ്റ് അടിച്ചതും ഇവിടെ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്.

ഇതോടെയാണ് രണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉടമ അനീഷിനെ തേടിയെത്തിയത്. നാല് ഹോൾസയിൽസ് കടയും രണ്ട് റിറ്റൈൽ കടയും അനീഷിന് ഉണ്ട്. 18 വർഷമായി ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്നയാളാണ് അനീഷ്. ലോട്ടറി അടിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് അനീഷ് പറഞ്ഞു. തളിപ്പറമ്പിൽ കൊടുത്ത ടിക്കറ്റ് കെട്ടിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി പോവാനാണ് സാധ്യത എന്നും അനീഷ് പറയുന്നു.

ONAM BUMPER RESULT ONAM BUMPER WINNER KERLALA STATE LOTTERY ONAM BUMPER 2026
മുത്തു ഏജൻസി ഉടമ അനീഷ് (ETV Bharat)

തമ്പുരാനായി പി വി വത്സരാജ്

തളിപ്പറമ്പ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസും കോടതി പരിസരത്തും ബസ്റ്റാൻ്റ് പരിസരത്തും ഒരുപാട് ലോട്ടറി സ്റ്റാളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് വത്സരാജിൻ്റെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി സ്റ്റാൾ. ഓണം ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് നാട് ചുറ്റി ഇവിടേക്ക് എത്തി എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് വത്സരാജും തൻ്റെ ലോട്ടറി സ്റ്റാളും.

ONAM BUMPER RESULT ONAM BUMPER WINNER KERLALA STATE LOTTERY ONAM BUMPER 2026
വത്സരാജിൻ്റെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി (ETV Bharat)

മധുരം വിതരണം ചെയ്‌ത്‌ ആഘോഷം കൊണ്ടാടി. ഒരു തവണ മൺസൂൺ ബമ്പറും ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനവും ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വത്സരാജ് പറഞ്ഞു. മുത്തു ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിൽ ഉള്ള വത്സരാജിൻ്റെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റ് ആണ് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹനായത്.

ONAM BUMPER RESULT ONAM BUMPER WINNER KERLALA STATE LOTTERY ONAM BUMPER 2026
വത്സരാജിൻ്റെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി (ETV Bharat)

തമ്പുരാനില്‍ നിന്ന് സുജിത് എന്ന ചില്ലറ വില്‍പ്പനക്കാരനിലേക്ക്

അതേസമയം, 30 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരൻ സുജിത്ത്. ലോട്ടറി വാങ്ങിയ ആളെ അറിയില്ലെന്ന് സുജിത് പറഞ്ഞു. ചക്കരക്കല്ലിലെ മുത്തു ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിലെ പി.വി. വത്സരാജന്‍റെ തമ്പുരാൻ ലോട്ടറി ഏജൻസിയിലേക്കാണ് 30 കോടിയുടെ ടിക്കറ്റ് ആദ്യം എത്തിയത്.

തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ തമ്പുരാൻ ഏജൻസിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് 30 ടിക്കറ്റുകളാണ് സുജിത്ത് എടുത്തത്. അതിൽ ഒന്നിനാണ് TL 360615 എന്ന നമ്പറിന് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 30 കോടി ലഭിച്ചത്. 10-25 ദിവസം മുൻപാണ് ഈ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയതെന്നും സുജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ONAM BUMPER RESULT ONAM BUMPER WINNER KERLALA STATE LOTTERY ONAM BUMPER 2026
ഓണം ബമ്പർ തൂക്കി മുത്തു ഏജൻസി (ETV Bharat)

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മൂന്ന് കൈ മറിഞ്ഞാണ് ഭാഗ്യ ടിക്കറ്റ് തളിപ്പറമ്പിലെത്തിയത്. ഒന്നാം സമ്മാന ടിക്കറ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള TL 360614, TL 360617 നമ്പറുകളുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ കൈവശമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 30 കോടി അടിച്ച ഭാഗ്യവാനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയതെന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവാൻ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാകാനാണ് സാധ്യതയേറെയെന്നും സമ്മാനർഹമായ ടിക്കറ്റ് നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സുജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ക്രിസ്‌മസ് അങ്ങ് എടുത്തു, ദാ ഇപ്പോ ഓണം ബമ്പറും തൂക്കി മുത്തു ഏജൻസി (ETV Bharat)

ഭാഗ്യശാലി ആരെന്നത് ഇത് വരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. മുത്തു ഏജൻസി ഉടമ അനീഷിന് 3 കോടി കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഭാഗ്യ രത്നം ആവുകയാണ് അനീഷും മുത്തുവും. 16 കോടി 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭാഗ്യ ശാലിക്ക് ലഭിക്കുക.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ബമ്പർ അടിച്ചത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിക്ക്
കഴിഞ്ഞ വർഷം 25 കോടി രൂപയുടെ ഓണം ബമ്പർ അടിച്ചത് ആലപ്പുഴ തുറവൂർ സ്വദേശി ശരത് എസ് നായർക്കാണ്. ശരത് നെട്ടൂരിലെ നിപ്പോൺ പെയിന്റ്‌സ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. നെട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് ശരത് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓണം ബമ്പർ എടുക്കുന്നതെന്നും അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യമെന്നും ശരത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

നെട്ടൂരിലെ ലോട്ടറി ഏജന്റ് എം ടി ലതീഷ് വിറ്റ ടിഎച്ച് 577825 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഓണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഭഗവതി ഏജൻസീസിന്റെ വൈറ്റില ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ശരത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്.

ONAM BUMPER RESULT ONAM BUMPER WINNER KERLALA STATE LOTTERY ONAM BUMPER 2026
ഓണം ബമ്പർ തൂക്കി മുത്തു ഏജൻസി (ETV Bharat)

ഓണം ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗ്യചരിത്രം

ഓണം ബമ്പറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം എത്തിയത്. 2025ൽ TH 577825 എന്ന ടിക്കറ്റിലൂടെ ആലപ്പുഴ തുറവൂർ സ്വദേശി ശരത് എസ്. നായർ 25 കോടി സ്വന്തമാക്കി. 2024ൽ TG 434222 എന്ന ടിക്കറ്റിന് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അൽത്താഫ് എന്ന വ്യക്തിക്കായിരുന്നു.

അതിന് മുൻപ് 2023ൽ TE 230662 എന്ന ടിക്കറ്റിന് 25 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചു; ടിക്കറ്റ് പാലക്കാട് വാളയാറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. 2022ൽ TJ 750605 എന്ന ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു 25 കോടി സമ്മാനം. 2021ൽ TE 645465 എന്ന ടിക്കറ്റിന് ജയപാലൻ പിആറിന് 12 കോടിയും 2020ൽ TB 173964 എന്ന ടിക്കറ്റിന് 12 കോടിയുമായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം. അനന്തു വിജയനാണ് വിജയി.

2025 – TH 577825 , പാലക്കാട്

2024 – TG 434222 , വയനാട്

2023 – TE 230662 , കോഴിക്കോട്

2022 – TJ 750605 , തിരുവനന്തപുരം

2021 – TE 645465 , കരുനാഗപ്പള്ളി

2020 – TB 173964 , എറണാകുളം

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