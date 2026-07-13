ഖത്തർ മുൻ അമീറിന് ആദരം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം
ദുഃഖാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക വിനോദ പരിപാടികളോ മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല
Published : July 13, 2026 at 10:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഖത്തർ മുൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ താനിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ആദരസൂചകമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേരളത്തിൽ ദുഃഖാചരണം ആചരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ദേശീയ പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടും.
ദുഃഖാചരണം ആചരിക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക നിർദേശം നൽകി. ഫ്ലാഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുസരിച്ച് സ്ഥിരമായി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനാണ് നിർദേശം. ദുഃഖാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക വിനോദ പരിപാടികളോ മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. വകുപ്പ് മേധാവികളും മറ്റ് അധികാരികളും ഇതിനായി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്
ഷെയ്ഖ് ഹമദിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാവെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിക്കും രാജകുടുംബത്തിനും ഖത്തർ ജനതയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഖത്തറിനെ വികസനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് മോദി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഖത്തർ സന്ദർശനവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യവും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടി അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ പാർലമെൻ്ററി, ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഉടൻ ഖത്തർ സന്ദർശിക്കും.
ഖത്തറിൻ്റെ ശിൽപി
ഖത്തറിൻ്റെ ശിൽപിയും 'ഫാദർ അമീർ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ഞായറാഴ്ച (ജൂലൈ 12) രാവിലെയാണ് അന്തരിച്ചത്. 74 വയസ്സായിരുന്നു. വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഖത്തറിൽ നാല് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1995 മുതൽ 2013 വരെ ഖത്തർ ഭരിച്ച ഷെയ്ഖ് ഹമദ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക വികസനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട ഭരണാധികാരിയാണ്. ഊർജ സമ്പന്നമായ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തെ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2013ൽ മകനും ഇപ്പോഴത്തെ അമീറുമായ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിക്ക് അദ്ദേഹം അധികാരം കൈമാറുകയായിരുന്നു.
India declares one-day national mourning on demise of His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 12, 2026
Press Release ⬇️
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ഇന്ത്യയുമായി കരുത്തുറ്റ ബന്ധം
ഇന്ത്യയുമായി എക്കാലവും ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഷെയ്ഖ് ഹമദ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത്. അമീർ ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഖത്തറിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 1999, 2005, 2012 വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും അദ്ദേഹം പലതവണ ഇന്ത്യയിലെത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ 2020 ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
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