ജോലി തേടി ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ മലയാളി നഴ്സിങ് ബിരുദധാരിയെ കാമുകൻ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി പിടിയിൽ
സംഭവത്തിൽ നാല് വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി ഗോകുലിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : November 27, 2026 at 7:02 PM IST
ബെംഗളൂരു: ജോലി തേടി ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ മലയാളി നഴ്സിങ് ബിരുദധാരിയായ യുവതിയെ കാമുകൻ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ വെച്ച് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. പത്തനംതിട്ട അടൂർ സ്വദേശിനിയായ ഗംഗ (22) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ സുഹൃത്തും കാമുകനുമായ കൊല്ലം സ്വദേശി ഗോകുൽ കൃഷ്ണയെ (23) കോട്ടൺപേട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു നഗരത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത്.
തർക്കം കലാശിച്ചത് അരുംകൊലയിൽ
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുവരും നെലമംഗലയിലെ ഒരു കോളജിൽ നിന്നാണ് നഴ്സിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കോളജിൽ ഗംഗയുടെ സീനിയറായിരുന്നു ഗോകുൽ. ബിഎസ്സി നഴ്സിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നഴ്സിങ് കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന കൺസൾട്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇയാൾ. നഴ്സിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗംഗ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതിനായാണ് ഗോകുലിനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയത്.
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കോട്ടൺപേട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള റീജൻസി ലോഡ്ജിൽ ഇരുവരും മുറിയെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. തർക്കം കൈവിട്ടുപോയതോടെ ഗോകുൽ കൈവശം കരുതിയിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് ഗംഗയുടെ അടിവയറ്റിൽ ആഞ്ഞുകുത്തുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ ഗംഗയെ ഉടൻ തന്നെ വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
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ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് സംശയം
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഇരുവരും പരിചയത്തിലും പ്രണയത്തിലുമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഗംഗയ്ക്ക് മറ്റൊരാളുമായി സൗഹൃദമുണ്ടെന്ന് ഗോകുൽ അടുത്തിടെ സംശയിച്ചിരുന്നു. ഇതേച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ മുൻപും തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഇയാൾ യുവതിയെയും കൂട്ടി ബെംഗളൂരുവിലെത്തുകയും ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കുകയും ചെയ്തത്.
തർക്കം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതി കത്തി വാങ്ങി കൈവശം കരുതിയിരുന്നുവെന്ന വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണോയെന്ന് പൊലീസ് ശക്തമായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതി തന്നെയാണ് ലോഡ്ജ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചതെന്നും, തുടർന്ന് അവർ പൊലീസിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം; മാതാപിതാക്കൾ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക്
സംഭവത്തിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ പ്രസക്ത വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും ഗാന്ധിനഗർ സബ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ഡിസിപി) ലക്ഷ്മി ഗണേഷ് അറിയിച്ചു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാകുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഗംഗയുടെ മരണവിവരം കേരളത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെ പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
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