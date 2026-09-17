സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ മദ്യനയം; ചർച്ചകൾ 23ന് തുടങ്ങുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി
സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 28 വരെയാണ് മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിനായി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി
By PTI
Published : September 17, 2026 at 1:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ മാസം 23ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ അധികാരത്തിലേറിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പുതിയ മദ്യനയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത്.
മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 28 വരെയാണ് മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിനായി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മദ്യവിരുദ്ധ-ലഹരിവിരുദ്ധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടുതൽ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തികച്ചും സന്തുലിതവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ ഒരു മദ്യനയം രൂപീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും വ്യവസായ പുരോഗതിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലായിരിക്കും പുതിയ നയം നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും എം. ലിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾക്കും പുതിയ നയത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകും.
പുതിയ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളുമായി തീർച്ചയായും കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തും. ഔദ്യോഗികമായി നയം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഒരുപോലെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലാകും സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ. ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു നയം കൊണ്ടുവരാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
നിയമനടപടികളിൽ ഇടപെടില്ല
എക്സൈസ് വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകി. കുറ്റകൃത്യം നടന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താൻ ഇടപെടാറില്ല. നയം രൂപീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് മന്ത്രിയുടെ ചുമതല.
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ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നിലവിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപാകെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അവർ നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ സർക്കാരിനോ എക്സൈസ് വകുപ്പിനോ വ്യക്തിപരമായി ആരോടും യാതൊരു വൈരാഗ്യവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നടപടിയാണെന്ന ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം തള്ളി. നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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