കേരളത്തിൻ്റെ 29-ാമത് ഗവർണറായി ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ അധികാരമേറ്റു
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൻ്റെ നിയമന ഉത്തരവ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഹിന്ദിയിലാണ് അദ്ദേഹം സത്യവാചകം ഏറ്റുചൊല്ലിയത്
Published : October 23, 2026 at 8:46 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 12:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ 29-ാമത് ഗവർണറായി ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ലോക്ഭവനിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമൻ സെൻ അദ്ദേഹത്തിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൻ്റെ നിയമന ഉത്തരവ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഹിന്ദിയിലാണ് അദ്ദേഹം സത്യവാചകം ഏറ്റുചൊല്ലിയത്. തമിഴ്നാട് ഗവർണറായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറുടെ പിൻഗാമിയായാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ലോക്ഭവനിൽ പ്രത്യേക വിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് പരിസരത്ത് എത്തിയ പുതിയ ഗവർണർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി.വി. രാജേഷ്, മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. സിക്കിം ഗവർണർ പദവിയിലിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതല ലഭിക്കുന്നത്.
രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർക്ക് യാത്രയയപ്പ്
തമിഴ്നാട് ഗവർണറായി സ്ഥലംമാറിപ്പോകുന്ന രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക യാത്രയയപ്പ് നൽകി. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഗവർണറെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ആദരിച്ചു. സർക്കാരുമായി വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എക്കാലവും ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞു. സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവരും യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ആർ.എസ്.എസ് പശ്ചാത്തലം
രാജസ്ഥാനിലെ പാലി സ്വദേശിയായ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ 1972ൽ ആർ.എസ്.എസ് പ്രചാരകനായാണ് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനിലെ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ചു. രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാംഗമായും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ വിവിധ സുപ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ച അദ്ദേഹം മികച്ച സംഘാടകൻ കൂടിയാണ്.
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ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. 2024 ജൂലൈയിലാണ് അദ്ദേഹം സിക്കിം ഗവർണറായി നിയമിതനായത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ തലവനായി അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. പുതിയ ഗവർണർ എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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