കേരളം ഭൂപടം വീണ്ടും മാറുമോ? തിരൂർ, നെയ്യാറ്റിൻകര, മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലകൾക്കായി ആവശ്യം ശക്തം
ജനസംഖ്യാ വർധനവും വികസനവും മുൻനിർത്തി മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകൾ വിഭജിക്കണമെന്നും കാർഷിക ജില്ലയായി മൂവാറ്റുപുഴ രൂപീകരിക്കണമെന്നുമാണ് എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
Published : March 2, 2026 at 2:10 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു ജില്ല കൂടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുമോ? മലപ്പുറം വിഭജിച്ച് തിരൂർ പുതിയ ജില്ലയാക്കണമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യം. നെയ്യാറ്റിൻകരയും മൂവാറ്റുപുഴയും ജില്ലകളാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിനു മുന്നിലുണ്ട്.
അതിനു പുറമേയാണ് തിരൂർ ജില്ലക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമ്മർദം സർക്കാരിനു മുന്നിലെത്തുന്നത്. 1984ൽ കാസർകോട് അവസാനമായി രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളായത്. പുതിയ ജില്ലാ രൂപീകരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനത്തിലാണ്.
താനൂർ, തിരൂരങ്ങാടി, പൊന്നാനി താലൂക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തീരദേശ ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ തിരൂർ എംഎൽഎ കുറുക്കോളി മൊയ്തീനാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ളത്. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ജില്ലാ വിഭജനം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് മൊയ്തീൻ്റെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ റവന്യൂ അസംബ്ലിയിൽ രേഖകൾ സഹിതം നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊയ്തീൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എംഎൽഎ കെഎൻഎ ഖാദർ 2019ൽ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015ൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു.
തിരൂർ:- 1969 ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പൊന്നാനി, പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കുകളുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏറനാട്, തിരൂർ താലൂക്കുകളും ചേർത്തായിരുന്നു പുതിയ ജില്ലാ രൂപീകരണം. പുതിയ ജില്ല നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പതിനാല് ലക്ഷമായിരുന്നു മലപ്പുറത്തെ ജനസംഖ്യയെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് 45 ലക്ഷത്തിലേറെയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മലപ്പുറം വിഭജിച്ച് തിരൂർ, താനൂർ, പൊന്നാനി, തിരൂരങ്ങാടി, കുറ്റിപ്പുറം, കോട്ടൽ, എടപ്പാൾ, പൊന്നാനി എന്നിവ ചേർത്ത് പുതിയ ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളും ആവശ്യവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.
നെയ്യാറ്റിൻകര:- തിരുവനന്തപുരം വിഭജിച്ച് നെയ്യാറ്റിൻകര കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ഉയർന്നതാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പ്രവർത്തന സജ്ജമായതോടെ ആവശ്യം ശക്തമായി. ജില്ലാ രൂപീകരണ ആവശ്യവുമായി അരലക്ഷം പേർ ഒപ്പിട്ട ഹർജി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ കെ ആൻസലൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നെയ്യാറ്റിൻകര, കാട്ടാക്കട താലൂക്കുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ജില്ലയെന്നതാണ് ആവശ്യം.
മൂവാറ്റുപുഴ:- ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ നാല് താലൂക്കുകൾ ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയും തൊടുപുഴ താലൂക്കിനെ വേർപെടുത്തിയും മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. തൊടുപുഴ, മൂവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം, പിറവം, പാല എന്നിവയാണ് പുതിയ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാകേണ്ട പ്രദേശങ്ങളെന്നാണ് അവകാശവാദം.
ജില്ല യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്ന് മുൻ മൂവാറ്റുപുഴ എംഎൽഎയായിരുന്ന ജോസഫ് വാഴക്കൻ മുൻപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊച്ചിക്ക് പുറത്ത് പുതിയ കാർഷികജില്ല രൂപവത്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ല രൂപീകരണത്തിനായി 1982ൽ ബാബു പോൾ കമ്മിഷനെ കെ കരുണാകരൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായി ജോസഫ് വാഴക്കൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കാർഷിക ജില്ലയെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ജോസഫ് വാഴക്കൻ വ്യക്തമാക്കി.
