കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും
കെസി വേണുഗോപാൽ, വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ മൂന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചുവരുന്നത്.
Published : May 14, 2026 at 6:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് 10 ദിവസത്തെ ഉദ്വേഗഭരിതമായ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിക്ക് കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിര ഭവനിൽ ചേരുന്ന കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിലാകും നിർണായകമായ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം അറിയിക്കുക. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃനിര സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയും തിരുവനന്തപുരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടർന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും വിരാമമാകും.
കെസി വേണുഗോപാൽ, വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ മൂന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചുവരുന്നത്. ഒട്ടേറെ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കും നേതൃതലത്തിലുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്കും ഒടുവിലാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സംഘടനാതലത്തിലുള്ള വലിയ പരിചയസമ്പത്തും ജനപിന്തുണയും ഒരുപോലെ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എംഎൽഎമാരുടെയും യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികളുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിത്തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ ഓരോ നേതാക്കളുടെയും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് സമവായമെന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കിയതായാണ് നിലവിലെ ശക്തമായ സൂചന. ഇതിൽ ആർക്കാണ് നറുക്കുവീഴുകയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ജനങ്ങളും ഒരേപോലെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
പ്രഖ്യാപനം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം
നിർണായക യോഗത്തിനായി എല്ലാ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരോടും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ നേതൃത്വം കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് നിർണായക യോഗം ഉച്ച സമയത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വേഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് എഐസിസി മാധ്യമവിഭാഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച വിജയത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും യുഡിഎഫ് ഭരണ മുന്നണിയിലും ഇതിനോടകം വലിയ അതൃപ്തികൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭരണമുണ്ടാക്കുന്നതിലെ അസാധാരണമായ കാലതാമസം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കും സ്വരം കടുപ്പിക്കാൻ അനുകൂല അവസരമൊരുക്കി. തീരുമാനം ഇനിയും വൈകിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുന്നണിയുടെ ഭരണ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കൂടുതൽ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. ഭരണസ്തംഭനമെന്ന പ്രതീതി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വേഗത്തിലാക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ നിർബന്ധിതമായത്.
സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉടൻ
കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിന് പിന്നാലെ മുതിർന്ന യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ രാജ്ഭവനിലെത്തി കേരള ഗവർണറെ നേരിൽ കാണും. എംഎൽഎമാരുടെ വ്യക്തമായ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക കത്ത് ഗവർണർക്ക് കൈമാറുന്നതോടെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കും. യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളോടും എംഎൽഎമാരോടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ശനിയാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ നടക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കല്പിക്കുന്നത്.
ഗവർണറുമായുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമവും വ്യക്തവുമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും. സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൂടിയാലോചനകളും മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റു പ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ വിഭജനവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുമായും നടത്തിയ വിവിധ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പൊതുവികാരവും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ സുതാര്യമായി വിശദീകരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിര ഭവനും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. പുതിയ ഭരണസാരഥിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിക്കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരള ജനത.
