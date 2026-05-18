നിയമരംഗത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പരിചയം; അഡ്വ. ജാജു ബാബു പുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ
നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നിയമരംഗത്ത് പരിചയസമ്പത്തുള്ള സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ജാജു ബാബു പുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ.
Published : May 18, 2026 at 10:06 PM IST
എറണാകുളം: കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായി പ്രമുഖ നിയമജ്ഞനും ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനുമായ ജാജു ബാബു നിയമിതനായി. ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജാജു ബാബുവിന്റെ നിയമനം വ്യക്തമാക്കിയത്. നിയമരംഗത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം നീളുന്ന സുദീർഘവും മികച്ചതുമായ പ്രവർത്തനപരിചയമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ജാജു ബാബു.
കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഗവർണറുടെ നിയമോപദേശകൻ, പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലീഗൽ കൗൺസൽ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമപരിജ്ഞാനവും കോൺഗ്രസ് ബന്ധവുമാണ് ഈ നിർണായക പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത്.
നിയമരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണൽ യാത്ര
1981-ലാണ് ജാജു ബാബു അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്ത് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ വി.എൻ. അച്യുതക്കുറുപ്പിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആദ്യകാല പ്രാക്ടീസ്. തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത നിയമജ്ഞരായിരുന്ന സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കെ.പി. ദണ്ഡപാണി, സുമതി ദണ്ഡപാണി എന്നിവരുടെ ചേംബറിൽ ചേരുകയും 15 വർഷത്തോളം അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവ് അദ്ദേഹത്തിലെ അഭിഭാഷകനെ കൂടുതൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
1997-ൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. സഹധർമ്മിണിയും ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകയുമായ അഡ്വ. എം.യു. വിജയലക്ഷ്മിയുമായി ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ സ്വതന്ത്ര ചേംബർ സ്ഥാപിച്ചത്. നിയമരംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകളും അഗാധമായ അറിവും പരിഗണിച്ച്, 2013-ൽ കേരള ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് 'സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ' പദവി നൽകി ആദരിച്ചു.
ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകളും ക്ലയന്റുകളും
കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി നിർണായകമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള ജാജു ബാബു, 2008 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള 15 വർഷക്കാലം കേരള ഗവർണറുടെ നിയമോപദേശകനായും സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ കൗൺസലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദവികളിലിരിക്കെ നിരവധി സങ്കീർണമായ ഭരണഘടനാ-നിയമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം നൽകി.
ഇതിനുപുറമേ, സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ വികസന പദ്ധതികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമോപദേശകനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചിൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ, കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി, എസ്.ബി.ഐ. ലൈഫ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെല്ലാം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർ സ്വദേശിയാണ് അഡ്വ. ജാജു ബാബു. അധ്യാപകനായിരുന്ന പരേതനായ സി.കെ. കേശവന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന പരേതയായ കെ. സരോജിനിയുടെയും മകനാണ്. ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകയായ അഡ്വ. എം.യു. വിജയലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ. നിയമരംഗത്തും ജീവിതത്തിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് മുന്നേറുന്നത്. ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്. മൂത്ത മകൾ വിനീത ജിഷ്ണു അമേരിക്കയിലെ ഡാല്ലസിലും, ഇളയ മകൾ സംഗീത ബിപിൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിലുമാണ് താമസം.
നിയമവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയും ഭരണഘടനാ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അഗാധമായ അറിവും മുൻനിർത്തി, പുതിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായുള്ള ജാജു ബാബുവിന്റെ നിയമനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
