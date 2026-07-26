'ഇനി എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല അമ്മേ?'; നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലിൽ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ ഐജയുടെ ഓർമകളിൽ കണ്ണീരോടെ അമ്മ
നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏക ആത്മഹത്യ. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയത്തിനു പിന്നാലെ ഐജ അനുഭവിച്ച ആശങ്കകളും വേദനകളും പങ്കു വച്ച് അമ്മ രാധിക.
Published : July 26, 2026 at 4:39 PM IST
കാസർകോട്: 'തനിക്ക് ആദ്യ നീറ്റ് പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നെന്നും ഇനി വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും' അവൾ അമ്മയോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞു. വാട്സ്ആപ്പിൽ അമ്മയ്ക്ക് പല തവണ ഇടറിയ ശബ്ദത്തോടെ വോയ്സ് മെസേജുകൾ അയച്ചു. നീ അവിടെയുള്ള മറ്റു കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കൂട്ട്കൂടി നിൽക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന ആശ്വാസവാക്കുകളിലൂടെ അമ്മ മകള സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മനം നൊന്ത് അവൾ ജീവനൊടുക്കി.
കാസർകോട് സ്വദേശി ഐജയുടെ അമ്മ രാധികയുടെ വാക്കുകളാണിത്. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഐജ അനുഭവിച്ച ആശങ്കകളും വേദനകളും പങ്കു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ രാധിക. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏക ആത്മഹത്യയുടെ വിവരങ്ങളും കുട്ടി അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങളുമാണ് ഐജയുടെ അമ്മ രാധികയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മകൾക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നുവെന്നും ആ അമ്മ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നു. പൂച്ചക്കാട് മുക്കൂട് കിഴക്കേക്കര പൊക്കണംമൂലയിൽ കാദംബരി ഹൗസിൽ മഹേഷ്-രാധിക ദമ്പതികളുടെ മകളായിരുന്നു ഐജ ആർ മഹേഷ്.
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധത്തിലും സർക്കാർ നടപടിയിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്കിലും നീതി കിട്ടട്ടെ. മേയ് 12ന് ഐജ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദാക്കിയത് അറിഞ്ഞ ഐജ ഏറെ സങ്കടത്തിൽ ആയിരുന്നു. പല തവണ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അത്രയും പ്രതീക്ഷ ഐജയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മനോവിഷമത്തിലാണ് മകൾ കടുംകൈ ചെയ്തത്.
മകളുടെ ആത്മഹത്യ വിവാദമാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല
നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മനം നൊന്താണ് മരിച്ചതെന്നു അറിഞ്ഞതോടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഐജയുടെ പള്ളിക്കര കീക്കാനം കാരക്കുന്ന് കാദംബരി വീടിനു മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബന്ധുക്കളോട് പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല. ജൂൺ 2നാണു ഐജ മരിച്ചത്. മകളുടെ ആത്മഹത്യ വിവാദമാക്കാനോ ചർച്ചയാക്കാനോ കുടുംബത്തിനു താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐജയുടെ അമ്മ രാധികയെ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തിച്ച് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇനിയും സമാധാനം കളയണ്ട എന്നായിരുന്നു ആ കുടുംബം നിശ്ചയിച്ചത്.
ഡൽഹിയിൽ സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) നയിച്ച ശക്തമായ സമരത്തിനൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതോടെയാണ് മകൾ അനുഭവിച്ച മാനസിക സമ്മർദം പങ്കുവയ്ക്കാൻ രാധിക തയ്യാറായത്. എം പിമാരായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസും, എം എ റഹീമും വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഐജയുടെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു.
ആദ്യ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഏറെ സന്തോഷവതി
ആദ്യ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മകൾ ഏറെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നുവെന്നു രാധിക പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് ഐജ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. ഈ വർഷം മേയ് 12ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി. മകളെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കാൻ അമ്മ രാധികയും പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ഏറെ ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ആ നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതോടെ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഐജയെ മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കി. റദ്ദാക്കിയ നീറ്റ് പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് വീണ്ടും നടത്തുമെന്ന് അറിയിപ്പു വന്നു. റദ്ദാക്കിയ ശേഷം നടക്കുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഒരു മാസത്തെ കൂടി കോഴ്സുണ്ടെന്ന് പരിക്ഷാ പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതോടെ മേയ് 27ന് അമ്മ രാധികയോടൊപ്പം ഐജ വീണ്ടും പഠനത്തിനെത്തി. 29ന് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. ക്ലാസ് തുടങ്ങി ആദ്യ ദിവസം ഐജ അമ്മയെ വിഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മാതൃകാ പരീക്ഷയിൽ നല്ല സ്കോർ ലഭിച്ച സന്തോഷം അമ്മയോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
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എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ദിവസവും തനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന സങ്കടം ഐജ അമ്മയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഐജ കൂടുതൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കായി വീണ്ടും പഠനം ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം ജൂൺ 2ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ച് ഐജ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരണപ്പെട്ടു. മകളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ രാധിക പൊലീസിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മകൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചത് മകൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും രാധിക പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.
സഹപാഠികളാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കണ്ടത്
പാലായിലെ സ്വകാര്യ നീറ്റ് കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ വച്ചായിരുന്നു ജൂൺ 2 ന് വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള തുടർ പരിശീലനത്തിന് പോയ കാസർകോട് സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനിയെ ചേർപ്പുങ്കലിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45 ഓടെ സഹപാഠികളാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഉടൻതന്നെ അരുണാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ചേർപ്പുങ്കലിലെ മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ജൂൺ 3 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.36 ഓടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് കിടങ്ങൂർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാസർകോട് പെരിയ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ സിലബസിൽ പഠിച്ച് 80 ശതമാനത്തിലേറെ മാർക്ക് നേടിയാണ് ഐജ പ്ലസ് ടു പാസായത്. തയ്യൽ ഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരിയാണ് രാധിക.
യുവജന സംഘടന പ്രതിഷേധം
നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിൽ മനംനൊന്ത് പള്ളിക്കര സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനി ഐജ മഹേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിന് പിന്നാലെ യുവജന സംഘടന രംഗത്ത് എത്തിയിരിന്നു. എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
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