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ദേശീയപാതകളിലെ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്‌ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികൾ

തൃശൂർ, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ദാരുണ വാഹനാപകടങ്ങൾ സർക്കാർ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

NATIONAL HIGHWAY SAFETY PWD MINISTER P K BASHEER
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 5:26 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയപാതകളിലെ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നുദിവസത്തിനകം പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വരുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി കെ ബഷീർ അറിയിച്ചു. ഓരോ ജില്ലയിലെയും ദേശീയപാത നിർമാണവും സുരക്ഷയും ഈ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. തൃശൂർ, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ദാരുണ വാഹനാപകടങ്ങൾ സർക്കാർ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് എൻഎച്ച്എഐ അധികൃതർ, പൊലീസ്, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ എന്നിവരുമായി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നത്.

അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഉടൻ നടപ്പാക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എൻഎച്ച്- 66 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയപാതകളിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതും പണി പൂർത്തിയായതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാണിങ് സൈനേജ്, ബാരിയർ, ലൈറ്റിങ്, റിഫ്‌ളക്ടർ എന്നിവ ഉടൻ സ്ഥാപിക്കും. റോഡ് വശത്ത് വാഹനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ബ്ലാക്ക് സ്‌പോട്ടുകളിൽ ഹ്രസ്വകാല സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും.

വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട ദീർഘകാല നടപടികളും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കായി വേ സൈഡ് അമെനിറ്റീസ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്‌കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഫുട്ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകൾ പണിയും. അമിതവേഗത്തിനും തെറ്റായ പാർക്കിങ്ങിനുമെതിരെ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. രാത്രിയിൽ പ്രത്യേക സ്പീഡ് ചെക്കുകളും പരിശോധനകളും നടത്തും. എൻഎച്ച്എഐയുമായും മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായും ചേർന്ന് ജോയിന്റ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ജീവഹാനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ റോഡപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി പികെ ബഷീർ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഡിജിപി, ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ, എൻഎച്ച്എഐ സംസ്ഥാന മേധാവി, നാറ്റ്പാക്, റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ അടിയന്തര യോഗമാണ് കൂടിയിരുന്നത്. യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന റോഡുകളിലും ദേശീയപാതകളിലും ഉണ്ടായ അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും റോഡ് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ, ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം, റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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TAGGED:

NATIONAL HIGHWAY SAFETY
PWD MINISTER
P K BASHEER
NATIONAL HIGHWAY SAFETY

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