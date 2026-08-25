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നബിദിനം മാവേലി തൂക്കി, ഇത് കേരളമാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്...

ഈ വർഷത്തെ നബിദിനവും തിരുവോണത്തിൻ്റെ തലേന്നായ ഉത്രാടവും ഒരേ ദിവസം വന്നതോടെ കേരളത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത കാഴ്ച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങി.

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മലപ്പുറം നിലമ്പൂര്‍ പള്ളിക്കുന്നിലെ കാഴ്‌ച (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 8:54 PM IST

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മലപ്പുറം/പാലക്കാട്: സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന ദിനത്തിൽ കേരളത്തിൽ പിറന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു കാവ്യഭംഗി. പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ജന്മദിനമായ നബിദിനവും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമായ ഉത്രാട നാളും ഒരുമിച്ചെത്തിയതോടെ മലപ്പുറത്തും പാലക്കാട്ടും നടന്ന റാലികൾ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ മതസൗഹാർദ്ദ കാഴ്‌ചകളുടെ വേദിയിടമായി മാറി.

മലപ്പുറത്ത് 'ഒരേ വൈബ്'

മലപ്പുറം നിലമ്പൂര്‍ പള്ളിക്കുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നബിദിന റാലിയിലാണ് പ്രജാക്ഷേമ തത്പരനായ മഹാബലി തമ്പുരാൻ്റെ വേഷമണിഞ്ഞ വ്യക്തി നേരിട്ടെത്തി ആശംസകൾ നേർന്നത്. പീതാംബരമണിഞ്ഞ് ഓലക്കുടയുമേന്തിയെത്തിയ 'മാവേലി'യെ ആവേശത്തോടെയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. റാലിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മാവേലി ഓണാശംസകളും മധുരപലഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്‌തപ്പോൾ, നബിദിന റാലി സംഘാടകർ മാവേലിക്ക് നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ നൽകി സ്നേഹം പങ്കിട്ടു. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരേ ഹൃദയമിടിപ്പോടെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച ഈ നിമിഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും തരംഗമായി മാറി.

"ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട് ഒരുപാട് പേർ അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പള്ളിക്കുന്നുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം, ഇങ്ങനെയൊരു ഒത്തൊരുമയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് വളർന്നത്. ഒരേ ആഴ്ചയിലാണ് ഓണവും നബിദിനവും വന്നത്. മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ നബിദിന റാലിക്കായി ഒരുങ്ങി തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ, ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാവേലി വേഷം കെട്ടി നിന്ന സുഹൃത്തിന് ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, അദ്ദേഹം നേരെ ആ റാലിയിലേക്ക് നടന്നുചെന്നു" നാട്ടുകാരനായ ഇര്‍ഫാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

റാലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉസ്താദുമാരും രക്ഷിതാക്കളും നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെയാണ് മാവേലിയെ സ്വീകരിച്ചത്. മാവേലി കുട്ടികൾക്ക് നബിദിന മിഠായികൾ വിതരണം ചെയ്തു. പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും മദ്രസപ്പാട്ടുകളുടെ ഈണവും ഒരേസമയം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അലയടിക്കുകയാണ്. വിദ്വേഷങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ മനുഷ്യപ്പറ്റിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. ജാതിയും മതവും നോക്കിയല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരായിട്ടാണ്. വരും തലമുറയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പാലക്കാട് വെണ്ണക്കരയിൽ ആലിംഗനവും ബിരിയാണി ക്ഷണവും

സമാനമായ വേറിട്ട കാഴ്‌ചയ്ക്കാണ് പാലക്കാട് വെണ്ണക്കരയും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രാദേശിക ഹൈന്ദവ സമിതിയുടെ ഓണാഘോഷത്തിൽ മഹാബലിയായെത്തിയ വ്യക്തി നബിദിന റാലിയിലുള്ളവരെ നേരിട്ടെത്തി ആലിംഗനം ചെയ്‌തു സ്വീകരിച്ചു. റാലിയിൽ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച തനത് കലാരൂപമായ ദഫ്‌മുട്ട് വീക്ഷിച്ച മാവേലി കൊച്ചുകലാകാരന്മാർക്ക് മധുരം സമ്മാനിച്ചു. റാലിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളിലൊരാൾ വീട്ടിലെ ബിരിയാണി വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ "ഞാൻ തീർച്ചയായും വരാം" എന്ന് മാവേലി സ്നേഹത്തോടെ മറുപടി നൽകി. "നബിദിനവും ഉത്രാടവും ഒന്നിച്ച് വന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും മാനവികതയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം." ആഘോഷ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

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സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും പ്രാർത്ഥനകളും സന്ദേശ റാലികളും

നബിദിനവും ഉത്രാടവും ഒരേദിവസം വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വിപണികളിലും വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിരാവിലെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു. പ്രവാചക സന്ദേശങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി കുട്ടികളുടെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളോടെ വൻ റാലികളും അന്നദാനവും നടന്നു.

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TAGGED:

MALAPPURAM NABIDINAM RALLY MAHABALI
PALAKKAD VENNAKKARA NABIDINAM
KOOMBANKALLU JUMA MASJID HARMONY
KERALA EID E MILAD UTHRADAM UNITY
KERALA EID E MILAD UTHRADAM UNITY

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