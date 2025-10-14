രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ പിടിച്ചെടുത്തത് 390 എയർഹോണുകൾ ; മന്ത്രിയുടെ ശാസനയിൽ നടപടി തുടങ്ങി
ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കിയ പരിശോധനയിൽ 390 എയർഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ നാഗരാജുവിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
Published : October 14, 2025 at 8:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എയർ ഹോണുകൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്.
രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകളിൽ നിന്നും 5,18,000 രൂപ പിഴയീടാക്കി. പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകളുടെ പുനരുപയോഗം തടയാൻ മുഴുവൻ ഹോണുകളും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് എം.വി.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
എയർഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് റോഡ് റോളർ ഉപയോഗിച്ചു നശിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകൾ തത്കാലം എം.വി.ഡി. ഓഫീസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എയർഹോണുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായില്ലെന്നാണ് വിവരം.
110 മുതൽ 140 വരെ ഡെസിബെൽ ശബ്ദമുള്ള ഹോണുകൾ മാത്രമേ മുഴക്കാവൂ എന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം. നിയമ ലംഘനത്തിന് 2000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്താമെന്നാണ് ചട്ടം. ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴത്തുക 10,000 രൂപയാകും.
ഗർഭിണികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എയർഹോണുകളുടെ ഉപയോഗം ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ നാഗരാജു ചകിലം ഇ.ടി.വി. ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വാഹനങ്ങളിലെ എയർഹോൺ ഉപയോഗം നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന എയർഹോണുകൾക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം, അതു തുടരും. എയർഹോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഠിനമായ ശബ്ദം പതിവായി കേൾക്കുന്നത് കേൾവി നഷ്ടപ്പെടാൻ വരെ കാരണമാകും. ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിപ്പിക്കാൻ വരെ ഇത് കാരണമായേക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
എയർഹോൺ പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
ദക്ഷിണ മേഖല: 77 പരിശോധനകൾ നടത്തി, 1,82,450 രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
മധ്യമേഖല (എറണാകുളം): 122 പരിശോധനകൾ നടത്തി, 22,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
മധ്യമേഖല (തൃശൂർ): 113 പരിശോധനകൾ നടത്തി, 1,67,250 രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
ഉത്തരമേഖല: 78 പരിശോധനകൾ നടത്തി, 1,46,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി.
കോതമംഗലത്തെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെയുണ്ടായ മോശം അനുഭവത്തെത്തുടർന്നാണ് വാഹനങ്ങളിലെ എയർ ഹോണുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് ഗതാഗതമന്ത്രി കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാർ ഉത്തരവിട്ടത്. ഹോൺ മുഴക്കി അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന സ്വകാര്യ ബസിനെ കയ്യോടെ പിടികൂടിയ മന്ത്രി, എയർ ഹോൺ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം സംസ്ഥാനവ്യാപകമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 19 വരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (എം.വി.ഡി.) വ്യാപക പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. വാഹനങ്ങളിൽ പിടിപ്പിച്ച എയർ ഹോണുകൾ ഊരിമാറ്റുകയും പിടിച്ചെടുത്തവ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചശേഷം റോഡ് റോളർ കയറ്റി നശിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
