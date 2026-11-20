തൃശൂർ കൊലക്കേസ് പ്രതി രാഗേഷ് ഉണ്ണിക്കൊച്ചൻ 18 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ; യുഎഇയിൽനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചു
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, കേരള പൊലീസ് എന്നിവയുടെ ഏകോപിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
Published : November 20, 2026 at 11:39 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: 18 വർഷം നീണ്ട ഒളിവുജീവിതത്തിനൊടുവിൽ തൃശൂർ കൊലക്കേസ് പ്രതി രാഗേഷ് ഉണ്ണിക്കൊച്ചൻ പിടിയിലായി. സിബിഐയുടെയും ഇൻ്റർപോളിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ യുഎഇയിൽനിന്ന് നാടുകടത്തിയ പ്രതിയെ ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, കേരള പൊലീസ് എന്നിവയുടെ ഏകോപിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കേരള പൊലീസിൻ്റെ എസ്കോർട്ട് സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് ബുധനാഴ്ച പ്രതിയെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്.
CBI COORDINATES RETURN OF WANTED FUGITIVE OF KERALA POLICE, RAGHESH UNNIKOCHAN, FROM UAE https://t.co/79j0vRDE69— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) November 19, 2026
2006ൽ തൃശൂർ എങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്തപ്പീടികയിൽവച്ച് സുജിത്ത് എന്നയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായിരുന്നു ധനേഷ്. ഇയാളെ 2008 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തിരുമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തുവച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് രാഗേഷ് ഉണ്ണിക്കൊച്ചൻ. കൊലപാതകക്കേസിലെ അന്വേഷണത്തിനിടെ നിയമനടപടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.
കേസിൽ രാഗേഷിനെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി കോടതി ഓപ്പൺ ഡേറ്റഡ് അറസ്റ്റ് വാറൻ്റും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത് വരെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഈ വാറൻ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളിലൂടെ ഇയാളെ നീതിക്കു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും സിബിഐ അറിയിച്ചു. വിചാരണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി പ്രതിയെ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഇൻ്റർപോൾ റെഡ് നോട്ടിസും യുഎഇയിലെ അറസ്റ്റും
കേരള പൊലീസിൻ്റെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്ന് സിബിഐയുടെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ഇൻ്റർപോൾ മുഖേന രാഗേഷ് ഉണ്ണിക്കൊച്ചനെതിരെ റെഡ് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഏജൻസികൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനും നടപടികൾക്കുമൊടുവിൽ ഇയാൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. തുടർന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് രാഗേഷ് ഉണ്ണിക്കൊച്ചനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്താൻ യുഎഇ അധികൃതർ അനുമതി നൽകി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള പൊലീസിൻ്റെ എസ്കോർട്ട് സംഘം യുഎഇയിലെത്തി. അവിടെവച്ച് യുഎഇ അധികൃതർ പ്രതിയെ ഇന്ത്യൻ എസ്കോർട്ട് സംഘത്തിന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുമായിരുന്നു.
ഇൻ്റർപോൾ വഴി 281ലധികം പ്രതികളെ തിരിച്ചെത്തിച്ചു
ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ എന്ന നിലയിൽ സിബിഐ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിയമനിർവഹണ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പൊലീസ് സഹകരണം കാര്യക്ഷമമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഭാരത്പോൾ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് വിവിധ ഏജൻസികളുമായി ഏകോപനം നടത്തുന്നത്. വിദേശത്തേക്ക് കടന്നുകളയുന്ന കുറ്റവാളികളെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും നാട്ടിലെത്തിക്കാനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
2019 മുതൽ ഇൻ്റർപോൾ വഴി 281ലധികം കുറ്റവാളികളെ വിദേശത്തുനിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി സിബിഐ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 2026ൽ മാത്രം ഇതുവരെ 73 ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെയും സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെ ഒളിവുപ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.
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