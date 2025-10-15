ETV Bharat / state

തുലാവർഷം നാളെ കേരളത്തിലേക്ക്; ഇടുക്കിയിലും കോട്ടയത്തും അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദവും തുലാവർഷത്തോടൊപ്പം എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ

മഴ (ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)
കാസർകോട്: തുലാവർഷം കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ ശക്തമാകും. ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദവും തുലാവർഷത്തോടൊപ്പം എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മികച്ച തുലാവർഷമായിരിക്കും ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുക എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

നാളെ ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയും മലപ്പുറം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ശക്തമായ മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നീത പറഞ്ഞു. കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം,ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുമാണുള്ളത്.

വെള്ളിയാഴ്ച (17.10.2025) എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും തൃശൂർ, ഇടുക്കി, കോട്ടയം,ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട,കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.


അറബിക്കടലിനു മുകളിൽ ഒരു ചക്രവാത ചുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത ദിവസം ന്യൂന മർദമായിമാറും. സാധാരണ തുലാ വർഷത്തിൽ അതി ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലകൾ ആണ് കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട. ഇത്തവണയും ഇവിടെ ഇത് ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മധ്യ-തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ആണ് തുലാവർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്.


തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ചക്രവാതി ചുഴി കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് ദുർബലമാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നാലെ ആണ് തുലാവർഷം എത്തുന്നത്.


കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് പിന്‍മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വടക്കു - കിഴക്കൻ കാറ്റ് അഥവാ തുലാവർഷം എത്തുക. കേരളം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇക്കുറി മെച്ചപ്പെട്ട തുലാമഴയ്ക്കു സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിച്ച തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. മികച്ച തുലാ മഴ കൂടി ലഭിച്ചാൽ ജല സമ്പത്ത് കൂടും. ഒപ്പം കർഷകർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

112ശതമാനം തുലാ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലുമാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും എപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടാകുക. മിന്നലും ഇടിയും വൈകുന്നേരങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആണ് തുലാ വർഷം.
കാലവർഷം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആണെങ്കിൽ തുലാ വർഷം വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആണ്. വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുക.


കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയില്‍ തുലാമഴയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന വേനല്‍ക്കാലത്തെ വരള്‍ച്ചയും ജലക്ഷാമവും പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ തുലാമഴയുടെ സുലഭമായ ലഭ്യതകൊണ്ട് സാധിക്കും.

