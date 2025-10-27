ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുന്നു; തിരുവനന്തപുരത്ത് 'അധിക' മഴ; ലക്ഷദ്വീപിൽ റെക്കോർഡ് പേമാരി

അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത

KERALA MONSOON
മഴ (ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ന്യൂന മർദങ്ങളുടെയും ചുഴിലിക്കാറ്റൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇന്നും നാളെയും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 29 മുതൽ മഴ കുറയും. 30 മുതൽ മഴയിൽ കാര്യമായ കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ന്യൂന മർദ സാധ്യതകൾ ഇല്ല. ഇന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അതേ സമയം രണ്ടു ദിവസം മാത്രമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്‌, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ എറണാകുളം, ഇടുക്കി,കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ,പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂന മർദങ്ങൾ കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ കാലവർഷ സമാനമായ മഴ ലഭിച്ചത്.


അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂന മർദങ്ങൾ അതി തീവ്ര ന്യൂന മർദമായി മാറിയിരുന്നു. ഇത് മഴയ്ക്ക് കാരണമായി. ഒരേ സമയം മൂന്നു ന്യൂന മർദങ്ങൾ പോലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ഉണ്ടായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ അതി തീവ്ര ന്യൂന മർദം മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയത്. ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ 27 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 235.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ ദ്വീപിൽ റെക്കോർഡ് മഴയും ലഭിച്ചു. 131.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത് 263.3 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. 60 ശതമാനത്തിൽ അധികം മഴ ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 232.8 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 303.7ശതമാനം അതായത് 30 ശതമാനം അധിക മഴയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ ലഭിച്ചത്. ഒക്ടോബർ മാസം മുതലുള്ള മഴ തുലവർഷ മഴയായാണ് കണക്കാക്കുക.

Also Read: "മെസി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നു, കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയം സ്‌പോണ്‍സര്‍ക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നില്‍ ദുരൂഹത", ചോദ്യങ്ങളുമായി ഹൈബി ഈഡൻ

TAGGED:

RAIN
KERALA RAIN
CYCLONE
MON THA
KERALA MONSOON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.