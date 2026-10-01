കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു: 1901ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ കാലവർഷം
2026 ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1446.5 മി.മീ. മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്
Published : October 1, 2026 at 10:21 AM IST
കാസർകോട്: കാലവർഷ കലണ്ടർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വലിയ മഴക്കുറവ്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1446.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചതെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നു. 1901ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ മഴക്കാലമാണിത്.
2001ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നാലാമത്തെ മഴക്കാലമാണിത്. ഏറ്റവും മഴ കുറഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും 2026 ഇടംപിടിച്ചു. 1918ലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് (1104.3 മില്ലിമീറ്റർ). 1976ൽ 1296.4 മില്ലിമീറ്ററും 1987ൽ 1324.5 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. 2023ൽ 1326.6, 2016ൽ 1352.3, 2002ൽ 1361.7, 1952ൽ 1477.4, 1986ൽ 1498.4, 1994ൽ 1498.7 മില്ലിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ. എന്നാൽ 2023നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു എന്നത് നേരിയ ആശ്വാസമാണ്. കാലവർഷം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിലും ഇനി ലഭിക്കുന്ന മഴ തുലാവർഷത്തിൻ്റെ കണക്കിലാകും ഉൾപ്പെടുത്തുക.
വയനാട്ടിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി
|മഴ കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ
|മഴയുടെ തോത്
|1918
|1104.3 മില്ലി മീറ്റർ
|1976
|1296.4 മില്ലി മീറ്റർ
|1986
|1498.4 മില്ലി മീറ്റർ
|1987
|1324.5 മില്ലി മീറ്റർ
|1994
|1498.7 മില്ലി മീറ്റർ
|2002
|1361.7 മില്ലി മീറ്റർ
|2016
|1352.3 മില്ലി മീറ്റർ
|2023
|1326.6 മില്ലി മീറ്റർ
ഈ വർഷം ലഭിച്ച മൺസൂൺ മഴയുടെ കണക്കുകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. വയനാട്ടിൽ പകുതി മഴ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തുലാവർഷം കൂടി കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു
കേരളത്തിൽ നിന്നാകും കാലവർഷം അവസാനമായി പിൻവാങ്ങുക. ഒക്ടോബർ 15നോ അതിനുശേഷമോ ആയിരിക്കും ഇത്. കാലവർഷം എത്തുന്ന സമയത്തെന്ന പോലെ പിൻവാങ്ങുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ സമയത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു.
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ജൂൺ നാലിനാണ് ഇത്തവണ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്തിയത്. സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് ദിവസവും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചന തീയതിയേക്കാൾ ഒൻപത് ദിവസവും വൈകിയാണിത്. ജൂലൈ ഒൻപതോടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം കാലവർഷം എത്തിയതായി ഐഎംഡി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മുൻവർഷമായ 2025ൽ മെയ് 24നായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം ആരംഭിക്കും. കാർഷിക മേഖലയെയും ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പിനെയും ഈ മഴക്കുറവ് സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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