കാലവർഷം ഇന്നെത്തും; കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
Published : June 4, 2026 at 6:53 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കടുത്ത വേനൽചൂടിന് ശമനമേകി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കാലവർഷം എത്തും. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുടനീളം ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മഴ കനക്കുമെന്ന പ്രവചനത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ എന്നിവയാണ് ഈ എട്ട് ജില്ലകൾ. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ അതിശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട്.
മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഞായറാഴ്ച വരെ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം കേരള തീരത്ത് എത്താൻ നിലവിൽ ഏറ്റവും അനുകൂല സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കേരളത്തിന് പുറമെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ കനക്കും. തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ്, അറബിക്കടലിൻ്റെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെയും പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഇന്ന് തന്നെ കാലവർഷം വ്യാപിക്കും.
ജാഗ്രത നിർദേശം
മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശനമായി നിർദേശിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, നദീതീരങ്ങൾ, ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അതിശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ വാസികളും ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കർശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, റവന്യു വകുപ്പുകൾക്കും അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക
കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനയാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലമായതിനാൽ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ തെന്നിമാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഡ്രൈവർമാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിനോദസഞ്ചാരികൾ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ജനപ്രതിനിധികൾ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മലയോര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളും മഴ കുറയുന്നത് വരെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും പൊതുജനങ്ങൾ സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. മഴവെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പാലങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും ഇറങ്ങി കാഴ്ച കാണാനും സെൽഫി എടുക്കാനും പാടില്ല.
അതിശക്തമായ കാറ്റിൽ മരച്ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞുവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. വൈദ്യുതി കമ്പികൾ പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാൽനട യാത്രക്കാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയം തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അപകടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെ ഫോൺ വഴി വിവരം അറിയിക്കുക.
രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതൽ
മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പും പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷാവിഭാഗം നിർദേശിച്ചു. കൊതുക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. കുടിക്കാനായി തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ മഴവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ മികച്ച വേനൽമഴ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കാലവർഷം കൂടി എത്തുന്നത്. ഇതോടെ കാർഷിക മേഖലയിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉണർവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പരക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന മഴ വലിയ ആശ്വാസമാകും. പൊതുജനങ്ങൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.
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