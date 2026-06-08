കാലവർഷം കനക്കുന്നു; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നാളെ റെഡ് അലർട്ട്; രാത്രിയോടെ ശക്തമായ മഴ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : June 8, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 5:27 PM IST
കാസർകോട്: കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ മൂന്നു ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന് ശക്തി കൂടിയതും കർണാടയ്ക്ക് മുകളിലായിയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദ പാർത്തിയുടെയും ഫലമായാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ സാധ്യത. ഇന്ന് രാത്രിയോടെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടങ്ങും. ഇത് നാളെ രാവിലെയും തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
വരും വിവസങ്ങളിലും അതി തീവ്ര മഴക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാന്നാണ് കാലാസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവചനം. വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പാലക്കാട് മുതൽ പത്തനംതിട്ട വരെ യെലോ അലെർട്ടും ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഗ്രീൻ അലർട്ടുമാണ്.
ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ബാക്കി 11 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട്ടുമാണ്. അതേ സമയം ജൂൺ 10 നു ശേഷം മഴ കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനിടെ മധ്യ -തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നാളെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കോളജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, മദ്രസകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സർവകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടി. കക്കി (ആനത്തോട്) 124 (മില്ലി ലിറ്റർ )വടശ്ശേരിക്കര, വടശ്ശേരിക്കര 118 (മി.ലി)പത്തനംതിട്ട 110.8 (മി.ലി), പൊന്മുടി 104 (മി.ലി), തീക്കോയി 101 (മി.ലി), പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് 101(മി.ലി), ചാലക്കുടി 88.2 (മി.ലി), ചേർത്തല 88 (മി.ലി), പീരുമേട് 86 (മി.ലി), അരങ്ങാലി 76.2 (മി.ലി), മുനക്കൽ 76 (മി.ലി), കൊടുങ്ങല്ലൂർ 75 (മി.ലി), നിലക്കൽ 72 (മി.ലി), കൊട്ടാരക്കര 72 (മി.ലി), വിളപ്പിൽ ശാല 70.6 (മി.ലി), ഭൂതത്താൻകെട്ട് 69.8 (മി.ലി), കുന്നന്താനം 69.5 (മി.ലി), മൂന്നാർ 68.5 (മി.ലി), മൂഴിയാർ 68 (മി.ലി), പമ്പ 68 (മി.ലി), തൊടുപുഴ 67.6 (മി.ലി).
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ചേത്തയ്ക്കൽ 66.5 (മി.ലി), തുംബുർമുഴി 64.6 (മി.ലി), ഇരിങ്ങലക്കുട 64 (മി.ലി), ഷോളയാർ 63.5 (മി.ലി), നെടുമ്പാശ്ശേരി AP 63 (മി.ലി), കോട്ടയം 62.6 (മി.ലി), വർക്കല 61.6 (മി.ലി), പള്ളിപ്പുറം 60.6 (മി.ലി), പെരുതേനരുവി 60 (മി.ലി), പഴയന്നൂര് 60 (മി.ലി), അയിലം 60 (മി.ലി), ആനയിറങ്കൽ 60 (മി.ലി), കിഴക്കേ കോട്ട 60 (മി.ലി), പ്ലാവൂർ 59 (മി.ലി), പത്തനംതിട്ട 58.5 (മി.ലി), കോന്നി 58 (മി.ലി), വടവാതൂർ 57.5 (മി.ലി), പുനലൂർ 56.8 (മി.ലി), വാഴാനി 56.6 (മി.ലി), കുമരകം 55 (മി.ലി), തൃക്കണ്ടിയൂർ 55 (മി.ലി), തുരുത്തുംമൂട് 54.8 (മി.ലി), കൊല്ലകടവ് 54.4 (മി.ലി), നീലീശ്വരം 54.2 (മി.ലി), മങ്കൊമ്പ് 54 (മി.ലി), പുനലൂർ 54 (മി.ലി), പിരപ്പൻകോട് 54 (മി.ലി), ലോവർ പെരിയാർ 54(മി.ലി), ചങ്ങനാശ്ശേരി 54 (മി.ലി), തട്ടത്തുമല 52.5 (മി.ലി), കാവിൻപുറം 52.2 (മി.ലി), കോന്നി 52 (മി.ലി), പാലക്കടവ് 51.6(മി.ലി), കളമശ്ശേരി 51.5 (മി.ലി), പിറവം 51(മി.ലി), മാറനല്ലൂർ 50.8(മി.ലി), തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി 50.6(മി.ലി), ഉളനാട് 50(മി.ലി), കളമശ്ശേരി 50(മി.ലി).
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