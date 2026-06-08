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'ഇനി മഴ പെയ്‌താൽ വീടും ഇടിയും പോകാനും വേറെ സ്ഥലമില്ല'; മഴയിൽ വീടിൻ്റെ മതിൽ തകർന്നതിൽ ആശങ്കയോടെ കുടുംബം

ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെയാണ് സുരേഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണത്. ഈ സമയം സുരേഷും കുടുംബവും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാന്‍ പേടിയാണെന്നും വീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞ് വീഴാമെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

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പൊളിഞ്ഞ് വീണ സുരേഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മതിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 7:21 PM IST

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കാസർകോട്: "ശക്തമായ ഒരു മഴ കൂടി പെയ്‌താൽ വീടും ഇടിയും. പോകാനും വേറെസ്ഥലമില്ല" കുമ്പളയിൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ കഞ്ചിക്കട്ടയിലെ കെ വി സുരേഷിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. വീട്‌ അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെയാണ് സുരേഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണത്. ഈ സമയം സുരേഷും കുടുംബവും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയിരുന്നു.

സുരേഷിൻ്റെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

പുറത്ത് ഇറങ്ങയിപ്പോഴാണ് മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണത്. ജില്ലയിൽ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതോടെ ഭീതിയോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നത്. സുരേഷും ഭാര്യയും മൂന്നു മക്കളും ആണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

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രണ്ട് സെൻ്റ് ഭൂമി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷിന് ഉള്ളത്. മഴയെ പേടിച്ച് മാറി താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല. മഴ പെയ്‌താൽ മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ച് വരും. കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ജീവിക്കുന്നത്. എട്ട് ഒന്‍പത് കൊല്ലമായി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. മതിൽ ഇടിഞ്ഞത് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വില്ലേജിൽ പോയി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാന്‍ പേടിയാണെന്നും വീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞ് വീഴാമെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

കാലവർഷം ഇടിച്ച് കളഞ്ഞ മതിലുകൾ

ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷം നാശം വിതച്ചത് സുരേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല. കാലവർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ അഞ്ച് മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അഡൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിൻ്റെ മതിലിടിഞ്ഞ് വീണ് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നു. അഡൂർ പി എച്ച് സിക്ക് സമീപത്തുള്ള അബൂബക്കറിൻ്റെ മക്കളായ മുസമ്മിൽ (14), മുൻസിർ (10) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 9 വയസുകാരനെ കാസർകോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീടിന് മുകളിലേക്ക്‌ വീണ് കൈകമ്പ സ്വദേശി ഖാലിദിൻ്റെ വീട്ടിലും അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഖാലിദിൻ്റെ ഭാര്യ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മതിൽ തകർന്നു വീണത്. അടുക്കള ജനാലയിലെ ചില്ലുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ തെറിച്ചു. ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടി മാറിയതോടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഖൈറുനിസ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ ഒൻപത് വയസുകാരൻ മകനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

KERALA MONSOON RAIN
RAIN IN KERALA
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