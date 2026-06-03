സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 14 ജില്ലകളിലും അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്
പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ (എൻഡിആർഎഫ്) കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തെത്തിക്കും
Published : June 3, 2026 at 6:28 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കാലവർഷം എത്താൻ സാധ്യത. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 14 ജില്ലകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ചില ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
മലയോര, തീരദേശ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത വേണം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശനമായി വിലക്കി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ജില്ല കലക്ടർമാർക്കും വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു.
പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ (എൻഡിആർഎഫ്) കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തെത്തിക്കും. പുഴകളിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കർശനമായി വിലക്കി. അപകട സാധ്യതയുള്ള മരച്ചില്ലകൾ വെട്ടിമാറ്റാനും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കാനകൾ വൃത്തിയാക്കാനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതം തടസപ്പെടാതിരിക്കാൻ റോഡുകളിലെ തടസങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നീക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
ഉന്നതതല യോഗം
മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. അടിയന്തര മുൻകരുതലുകൾ യോഗം ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തി. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാണ്. ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കെഎസ്ഇബിക്കും ജലസേചന വകുപ്പിനും നിർദേശം നൽകി.
ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ ഡാമുകൾ തുറക്കൂ. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേക കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പൊലീസും എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമും പൂർണ സജ്ജരാണ്. ഹൈറേഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള രാത്രിയാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരങ്ങളുടെയോ പരസ്യബോർഡുകളുടെയോ താഴെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടരുത്. വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം.
മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം യഥാസമയം പുതുക്കി നൽകും. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. ഇതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ജനങ്ങൾ യാത്രാക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണം. സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം സഹായത്തിനായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുക.
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