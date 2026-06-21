കുട നിവർത്തിപ്പിടിച്ചോ! കാറ്റും മഴയും ഒന്നിച്ച് വരുന്നു; കേരളത്തില് വീണ്ടും കാലവര്ഷം
23, 24 തീയതികളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴ തുടരും. പിന്നീടുള്ള രണ്ടു ദിവസം മഴ കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും മഴ സജീവമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ
Published : June 21, 2026 at 8:57 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാലവർഷം വീണ്ടും കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇന്നുമുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ 21നും 22നും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50കി.മീ വരെ വേഗതയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
21, 22 തീയതികളിലാണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 23, 24 തീയതികളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴ തുടരും. പിന്നീടുള്ള രണ്ടു ദിവസം മഴ കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും മഴ സജീവമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ 20 വരെയുള്ള സമയത്ത് 25% മഴയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പൂർണമായും മാറിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ ആണ് കേരളം കടന്നുപോയത്. എന്നാൽ അതിന് ആശ്യാസമായി മഴ എത്തുന്നതായിരിക്കും. നിലവിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിന് മുകളിലായി സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 5.8 കി മീ ഉയരത്തിൽ ഒരു ചക്രവാതചുഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര മീറ്ററോളജിക്കൽ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ മഴയുടെ ശക്തി കൂടാനാണ് സാധ്യത.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി. കേരള - ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളിലായി ജൂൺ 21, 22 തിയ്യതികളിലായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
|തിയ്യതി
|കാലവസ്ഥ അറിയിപ്പ്
|21/6/2026
|കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
|22/6/2026
|കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
|23/6/2026
|കനത്ത മഴയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
|24/6/2026
|മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല
|25/6/2026
|മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല
|26/6/2026
|കനത്ത മഴയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
(കേന്ദ്ര മീറ്ററോളജിക്കൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ)
ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പുകൾ
മഴയുടെ പശ്ചാlത്തലത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ജൂൺ 21 ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും 22 ന് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലുമായാണ് ജാഗ്രത നിർദ്ധേശം.ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു
താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ മാറുക: വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക: മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകളും രാത്രിയാത്രകളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
പുഴകളിൽ ഇറങ്ങരുത്: ജലനിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുഴകളിലോ തോടുകളിലോ കുളിക്കാനോ ഇറങ്ങാനോ പാടില്ല.
സ്വകാര്യ - പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ/പോസ്റ്റുകൾ/ബോർഡുകൾ, മതിലുകൾ തുടങ്ങിയവ
ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ചു കടക്കാനോ, നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല.
Also read: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: ഇടുക്കിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി ലഹരിവേട്ട, 177 പേർ അറസ്റ്റിൽ