ഇപ്പോള് പെയ്യുന്നത് 'പുതിയ മഴ', കേരളത്തെ വിഴുങ്ങാൻ വരുന്നത് മണ്ണിലെ ഈർപ്പമോ; ശാസ്ത്രീയ വിശകലനവുമായി ഡോ. മനീഷ വി. രമേഷ്
ഇടിവി ഭാരത് പ്രതിനിധി കെ. ശശീന്ദ്രനുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുകൾക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ കാരണങ്ങൾ ഡോ. മനീഷ വി. രമേഷ് വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : August 3, 2026 at 4:21 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ കാലവര്ഷ പെയ്ത്തില് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടെത്തലുകളും വലിയ മാറ്റങ്ങളുമാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന അതിതീവ്ര മഴയുടെ അളവ് വർധിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം. മഴയുടെ തീവ്രത (SDII), കനത്ത മഴയുള്ള ദിവസങ്ങൾ (R20mm), ഒരേസമയം പെയ്യുന്ന 5 ദിവസത്തെ മഴയുടെ അളവ് (Rx5day) എന്നിവയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കേവലം ഒരു ദിവസത്തെ മഴയുടെ അളവ് മാത്രം നോക്കിയാകരുത്. മറിച്ച്, മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയുടെ ആകെ അളവ്, മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിവ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും ഡോ. മനീഷ വി രമേഷ്.
അമൃത സര്വ്വകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും കേരള സര്ക്കാറിന്റെ ലാന്റ് സ്ലൈഡ് ഉപദേശക സമിതി അംഗവും, അമൃത സെൻ്റർ ഫോർ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഡയറക്ടറുമാണ് ഡോ. മനീഷ വി രമേഷ്. മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെയും അത് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റേയും ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനം ഇടിവി ഭാരത് പ്രതിനിധി കെ ശശീന്ദ്രനുമായി പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
2010-കളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ കാര്യത്തിൽ 2012-13 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം പ്രകടമായി തുടങ്ങിയതെന്ന് വിശകലനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ അതിതീവ്ര മൺസൂൺ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം ശക്തമായ 'എൽ നിനോ' വർഷമായതിനാൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി മഴയിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരം ഹ്രസ്വകാല അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. മുന് വർഷങ്ങളില് വയനാട്ടിലുണ്ടായതുപോലെ, ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ ഒരു ദിവസമോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അതിശക്തമായ മഴ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എൽനിനോ കാരണം ആകെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞാലും ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതിനാൽ, കേരളത്തിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതയും മുൻകരുതലുകളും ആവശ്യമാണ്.
മഴയുടെ ഘടനാപരമായ മാറ്റവും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയും
2013-നും 2016-നും ഇടയിൽ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രകൃതി കൂടുതൽ വന്യമായ ഒരു പുതിയ മഴക്കാല രീതിയിലേക്ക് മാറി. അതായത്, മുൻപത്തെ മഴക്കാലത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി മലഞ്ചെരുവുകളിലെ മണ്ണ് പൂർണസ്ഥിതിയിലാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അടുത്ത തീവ്രമഴ പെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോഴുള്ളത്. 2018-ലുണ്ടായ പ്രളയത്തിനും തുടർന്നുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലുകൾക്കും തൊട്ടുമുൻപാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അപകടകരമായ സൂചന
ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഴ, സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന ആകെ മഴയുടെ അളവ്, മഴയുടെ തീവ്രത, അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങള്. തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നത് മൂലം മലഞ്ചെരുവുകളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിലെ ജലമർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
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ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം:
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിന്റെ മലയോര മേഖലകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ വെറുമൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളല്ല, മറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തുകളുടെ വ്യക്തമായ സൂചനകള് തന്നെയാണ്.
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമായ വയനാടിന്റെ സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അതിതീവ്ര മഴയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതത്തിനും സമാനതകളില്ലാത്ത ഭീഷണിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി ഉയർത്തുന്നത്. കേരളം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വന് ദുരന്തം 2024ല് മുണ്ടക്കൈ - ചൂരല്മല പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പ്രകൃതി നല്കുന്ന പാഠം നാം പഠിച്ചില്ലെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാന്.മധ്യ-വടക്കൻ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലകളായ വയനാട്, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നിവയാണ് തീവ്രമഴയും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയും ഒരുപോലെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രധാന ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ.
വയനാടിന്റെ അവസ്ഥ
ഇനിമുതൽ പഴയ മാപ്പുകൾ മാത്രം നോക്കി അപകടസാധ്യത നിർണ്ണയിക്കാനാകില്ല, പുതിയ മഴ വ്യതിയാനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുത്തനെയുള്ളതും പെട്ടെന്ന് മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുമായ മധ്യ-വടക്കൻ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലകളിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിൽ, ദുരന്തങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള് കൂടുതലാണ്.
മുൻപുണ്ടായ 5,290 ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മഴയും സീസണൽ മഴയുമാണ് ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത്. എടവപ്പാതി (കാലവർഷം) ശക്തമാകുമ്പോൾ, തുലാവർഷത്തിൽ (ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ) തീവ്രമഴയുടെ അളവ് കുറയുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ജൂൺ-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അന്തിമ വിലയിരുത്തൽ
രക്ഷാകവചമൊരുക്കി 'അമൃത എർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം'
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറിൽ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം വിജയകരമായി സ്ഥാപിച്ച ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഏർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം (Landslide Early Warning System - LEWS). കൃത്രിമബുദ്ധി (AI), ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് (IoT) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചത് മൂന്നാറിലാണ്.
ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 30 മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ വിവിധ സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, മഴയുടെ അളവ്, മണ്ണിലെ സമ്മർദ്ദം, ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സെൻസറുകൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുകയും സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ വയർലെസ്സ് സംവിധാനം വഴി അമൃത സെന്റർ ഫോർ വയർലെസ്സ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും, അവിടെ കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയതതിന് ശേഷം അപകടം മനസ്സിലാക്കി നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ യഥാസമയം തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് (KSDMA) കൈമാറുന്നു. ഇത് അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ കൃത്യസമയത്ത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉരുള്പൊട്ടല് സാധ്യതയുള്ള മൂന്നാറിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ 2009 മുതല് വിജയകരമായി ഈ സംവിധാനം അമൃത സര്വ്വകലാശാല പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സംവിധാനമായിരുന്നു ഇത്.
മഴ ശക്തമാകുന്ന ഘട്ടത്തിലെല്ലാം കൃത്യമായ തത്സമയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഇന്നും സാധിക്കുന്നു എന്നത് പദ്ധതിയുടെ വലിയ വിജയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദുരന്ത നിവാരണ രംഗത്ത് വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പായ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ മനുഷ്യജീവനുകളും സ്വത്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മികവിന് അംഗീകരമായി അമൃതയെ 'World Center of Excellence (WCoE)' ആയി തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആദരിച്ചതും.
മൂന്നാറിന് ശേഷം കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സിക്കിമില് അമൃത സര്വ്വകലാശാല ഈ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരാഘണ്ഡില് പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്തങ്ങള് തുടങ്ങി. കർണാടക, ഒറീസ സർക്കാറുമായി സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണപത്രം ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു.
കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഉരുള്പൊട്ടല് ദുരന്തം 2024ല് വയനാട്ടിലെ ചൂരല്മല മുണ്ടക്കൈ പ്രദേശത്ത് നടന്നപ്പോള്, അമൃത സര്വ്വകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ കൂടിയായ മാതാ അമൃതാന്ദമയി ദേവിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം സര്വ്വകലാശാലയില് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധര് പ്രദേശം സന്ദര്ശിക്കുകയും ഇനിയൊരു ദുരന്തം ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വയനാട്ടിലെ, ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ സൗജന്യമായി ഈ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി തേടി അമൃത സർക്കാരിനെ അന്ന് സമീപിക്കുകയും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് മുന് സർക്കാര് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പദ്ധതിക്കായി 15 കോടി രൂപയാണ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം അനുവദിച്ചത്. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ ഈ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ സര്ക്കാര് അന്ന് അനുമതി നല്കിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക നിബന്ധനകളെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോയതോടെ പദ്ധതി യഥാസമയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി. വയനാട്ടിലെ ചൂരല്മല ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയേറിയ മണിക്കുന്ന് മല , ചെമ്പ്രമല, കള്ളാടി, വെള്ളാരംകുന്ന് അടക്കം 20 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിന്യസിക്കാൻ അമൃത പദ്ധതിയിട്ടത്. പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും സർവകലാശാല തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നതും.
വയനാട്ടിലും വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ:
ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാം: ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കോ ദിവസങ്ങൾക്കോ മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും.
2024-ൽ വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല മേഖലയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ ഉരുൾപൊട്ടലിന് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അവിടുത്തെ സവിശേഷമായ ഭൂഗർഭ അവസ്ഥകളായിരുന്നു. തീവ്രമായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഇരയായ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ (ചാർണോക്കൈറ്റ്-നൈസ് പാറകൾ), മണ്ണിലും പാറയിലുമുള്ള നിരവധി വിള്ളലുകളും സന്ധികളും, കനത്ത അവശിഷ്ട മണ്ണും സാപ്രൊലൈറ്റും ( പൂർണ്ണമായി ദ്രവിച്ചുപോകാത്ത പാറയുടെ ഭാഗങ്ങൾ), പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ കുത്തനെയുള്ള ചരിവുകൾ, പ്രകൃതിദത്തമായ നീരൊഴുക്കുകളുടെ ഘടന എന്നിവയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയത്.
മൺസൂൺ കാലത്തുണ്ടായ അതിതീവ്രമായ മഴയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് പ്രധാന പ്രേരകശക്തിയായി മാറിയത്. കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെ ദ്രവിച്ച മൺപാളികളിലേക്ക് വെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും, മണ്ണിലെ ജലമർദ്ദം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും, ഒടുവിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മലയിടിച്ചിലിനും അതിവേഗത്തിൽ കുതിച്ചൊഴുകിയ ഉരുൾപൊട്ടലിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
നിലവില് വയനാട്ടിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വലിയ അളവിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത മണ്ണ് പ്രദേശത്തിന് സമീപം കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഇത്തരം മൺകൂനകൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് കുതിരുകയും, അവയുടെ ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അസ്ഥിരമാവുകയും ചെയ്യും.
സമീപത്തെ വനമേഖലയിലെ ചരിവുകളിൽ നിന്നാകാം ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന്, താഴേക്ക് പതിച്ച മണ്ണും പാറകളും നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മണ്ണുകൂടി തങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കൂടി ഇളക്കിമറിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം. ഇത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
കേരളത്തിലടക്കം രാജ്യത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളില് ഉരുള്പൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും മൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഗവേഷണ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മയായ ഇന്റർനാഷണൽ കൺസോർഷ്യം ഓൺ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് (ICL), യുനെസ്കോ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന 'വേൾഡ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് ഫോറത്തിന്റെ ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിന് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
ഇതാദ്യമായാണ് ഫോറം ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വര്ഷം നവംബർ 23 മുതൽ 27 വരെ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിന്റെ ഫരീദാബാദ് കാമ്പസില് നടക്കുന്ന സമ്മേളത്തില് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഉരുൾപൊട്ടൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, ഹസാർഡ് മാപ്പിംഗ്, ദുരന്ത ലഘൂകരണ നയങ്ങൾ എന്നിവ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഗവേഷകർ, ദുരന്തനിവാരണ വിദഗ്ധർ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ചര്ച്ച ചെയ്യും.
എന്തുതന്നെയായാലും പ്രകൃതിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ നമുക്കാവില്ല എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കാവും. വയനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ നേതൃത്വങ്ങളും ശാസ്ത്രലോകവും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. വികസനത്തോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ദുരന്ത ലഘൂകരണവും ചേർത്തുവെച്ചുള്ള ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ.
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