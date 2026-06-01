കേരളത്തെ "തൊടാൻ" കാലവർഷം; കനത്ത മഴയും ശക്തമായ ചക്രവാതച്ചുഴിയും, ഈ ജില്ലകളില് ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ പൂർണമായി എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അനുകൂല സാഹചര്യമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
Published : June 1, 2026 at 9:22 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം അടുത്ത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശക്തമായ ചക്രവാതച്ചുഴികളാണ് കാലവർഷം നേരത്തെയാകാൻ അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റ സ്വാധീനത്താൽ ജൂൺ 3, 4 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചക്രവാതച്ചുഴികൾ ശക്തം; കാലവർഷം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപുകൾ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് കാലവർഷം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയാണ്. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും തെക്കൻ കേരള തീരത്തിനും സമീപത്തുമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3.1 മുതൽ 5.8 കി.മീ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി ഇപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3.1 മുതൽ 7.6 കി.മീ വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. മധ്യ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും സമീപ വടക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 5.8 കി.മീ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി തുടരുന്നു.
ജൂൺ 3, 4 തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴ; 7 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മധ്യകേരളത്തിലും വടക്കൻ ജില്ലകളിലുമാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ജൂൺ 3, 4 തീയതികളിൽ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം,പത്തനംതിട്ട,കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 204.4 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ജൂൺ 1: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ.
ജൂൺ 2: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്.
ജൂൺ 3: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്.
ജൂൺ 4: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്.
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ
- ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മലയോര മേഖലകളിലും നദിക്കരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പകൽ സമയത്ത് തന്നെ സുരക്ഷിത ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
- വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. അതിശക്തമായ മഴയുള്ളപ്പോൾ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത റോഡ് യാത്രകളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
- ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ചുകടക്കാനോ, ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ ഇറങ്ങരുത്. പാലങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറി സെൽഫി എടുക്കുന്നതും കാഴ്ച കാണുന്നതും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിലുള്ളവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണം. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങൾ കോതിയൊതുക്കാനും പോസ്റ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.
- ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലയിലുള്ളവർ രേഖകളും അടിയന്തര മരുന്നുകളും അടങ്ങിയ ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്.
അപകടസാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ
അപകടസാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായങ്ങൾക്കായി 1077, 1070 എന്നീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക് ജില്ലാ കണ്ട്രോൾ റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതനുസരിച്ച് അലർട്ടുകളിൽ മാറ്റം വരാവുന്നതാണ്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ പേജുകളും പരിശോധിക്കുക
Also Read: ജിപ്സം റൂഫ് ചതിച്ചാശാനേ... 21 ഇഡലികളുമായി എത്തിയ കള്ളൻ്റെ ഒന്നൊന്നര മോഷണക്കഥ; സിസിടിവി