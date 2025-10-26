തുലാവർഷത്തിൻ്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറി; ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂന മർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി അതിവേഗം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട ഇത് മോന്ത( mon-tha) ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കും. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഒഡിഷ, ആന്ധ്ര തീരത്ത് ഒക്ടോബർ 28 ഓടെ മോന്ത കര തൊടും. 110 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒഡിഷ, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തീര പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കും.
ഒഡീഷ തീരത്തു നിന്ന് നിലവിൽ 900 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ന്യൂനമർദമുള്ളത്. നാളെ മുതൽ ആന്ധ്രയിലെ റായലസീമ പ്രദേശത്തും തീരദേശത്തും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്. ഒക്ടോബർ 28ന് വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയോ ആന്ധ്രയുടെ തീരപ്രദേശമായ കാക്കിനടയ്ക്ക് സമീപം മച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കലിംഗപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും മഴ സജീവമാകും.
വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലെർട്ടുകൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ (തിങ്കളാഴ്ച) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ടും വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. 28 ന് തെക്കൻ ജില്ലകളായ എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലെർട്ട് നൽകിയിട്ടുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ അറബിക്കടൽ ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂന മർദത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനഫലമായി തുലാവർഷ മഴയ്ക്ക് പകരം താൽകാലികമായി കാലവർഷത്തിന് സമാനമായ മഴ കൂടിയും കുറഞ്ഞും പെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത നാല് ദിവസം കൂടി മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ശക്തിക്ക് പിന്നാലെ മോന്ത
അറബിക്കടലിൽ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി ഒക്ടോബറിൽ ആണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ശ്രീലങ്കയാണ് ശക്തി എന്ന പേര് ചുഴലിക്കാറ്റിന് നിര്ദശിച്ചത്. പിന്നാലെയാണ് മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തുന്നത്.
74 മുതൽ 79 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒന്നാം വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 96 മുതൽ 110 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ളവയെ കാറ്റഗറി രണ്ടിലും 129 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ളവയെ കാറ്റഗറി മൂന്നിലും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
130 മുതൽ 156 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് നാലാം വിഭാഗത്തിൽ ഉള്പ്പെടുന്നത്. അഞ്ചാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും വിനാശകാരികള്. 157 മൈലിന് മുകളിലാണ് ഇവയുടെ വേഗത.
