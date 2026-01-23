എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ച് ' വിദ്യാർഥി സഭ'; മാതൃക യുഎൻ കോൺഫറൻസ് സിമുലേഷൻ നടത്തി ഒരുപറ്റം കുട്ടികൾ
യുഎൻ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് മോഡൽ കോണ്ഫറൻസ് നടന്നത്.
Published : January 23, 2026
കോഴിക്കോട്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടറി ജനറൽ, ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ, ഗാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ 77 പേർ അടങ്ങുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. എന്നാൽ ഇത് യഥാർഥ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസല്ല. മറിച്ച് ഇവിടത്തെ താരങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളാണ്.
ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചകളും റൂളിങ്ങും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർഥി സഭ. വേറെ എവിടെയും അല്ല, കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഈ മാതൃക ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ കോൺഫറൻസ് സിമുലേഷൻ നടന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അതേ പരിച്ഛേദമായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. 57 രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 57 അംബാസഡർമാർ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെത്തിയത്.
എല്ലാം വിദ്യാർഥികൾ തന്നെ
ഐക്യരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടറി ജനറൽ, ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ, ഗാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ 77 പേരാണ് വിവിധ റോളുകൾ വഹിച്ചത്. എല്ലാവരും ഇതേ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടപടിക്രമങ്ങളും പുസ്തകത്താളുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യാർഥികൾ സ്വയം അനുഭവിച്ച് അറിയുക എന്നതായിരുന്നു മോഡൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് സിമുലേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി മോഡൽ പാർലമെൻ്റ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചായാണ് ഇത്തവണ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മോഡൽ നടത്തിയത്. ആഗോള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും എങ്ങനെയാണ് ഒരു യുഎൻ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനുമാണ് ഇത്തരം ആക്റ്റിവിറ്റികൾ നടത്തുന്നതെന്ന് എം യു എൻ കോര്ഡിനേറ്റർ ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് നൽകിയതെന്നും ഇത്തരം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വിദ്യാർഥി അഫ്ര വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാം അതേ പടി
യുഎൻ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് മോഡൽ കോണ്ഫറൻസ് നടന്നത്. യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യുഎൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുതന്നെയാണ് മോഡൽ യുഎൻ അസംബ്ലിയുടെ തുടക്കത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രവേശന ഗാനത്തോടെ അസംബ്ലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അംഗങ്ങൾ അവർക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടരാവും.
തുടർന്ന് ചെയർമാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ വിളിച്ച് എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടോയെന്ന് കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തും. അതിനുശേഷമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾക്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയന കെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു മാതൃക യുഎൻ അസംബ്ലി. പുതിയ തലമുറകൾക്ക് ഇത്തരംഅനുഭവിച്ച് അറിയലുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് വിലമതിക്കാനാവാത്ത അറിവുകളാണ്.
