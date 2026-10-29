എതിർപ്പില്ലാതെ ബില് പാസായി; എംഎൽഎമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളം വര്ധിച്ചു, പെൻഷനും കൂടി
എംഎല്എയ്ക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പളം 95,000 രൂപ, മന്ത്രിമാര്ക്ക് 1.23 ലക്ഷമായി വര്ധിക്കും, മിനിമം പെന്ഷന് 10,000 രൂപ
Published : October 29, 2026 at 6:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ എംഎൽഎമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളവും മുൻ എംഎൽഎമാരുടെ പെൻഷനും വർധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി. പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ എതിർപ്പില്ലാതെയാണ് സഭ പാസാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച് എംഎൽഎമാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 70,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 98,000 ആയി വർധിക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 1.8 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 1.22 ലക്ഷമായി ഉയരും. എംഎൽഎമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിവിധ അലവൻസുകളിൽ വരുത്തിയ വർധനയിലൂടെയാണ് തുക ഉയരുന്നത്. 2018ലാണ് കേരളത്തിലെ എംഎൽഎമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളവും മുൻ എംഎൽഎമാരുടെയും പെൻഷനും അവസാനമായി വർധിപ്പിച്ചത്. പുതിയ വർധനയിലൂടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് പ്രതിവർഷം 6.91 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകും.
എംഎൽഎമാരുടെ സിറ്റിങ് അലവൻസ് 1000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1500 രൂപയായും ട്രാവൽ അലവൻസ് കിലോമീറ്ററിന് 10 രൂപയിൽ നിന്ന് 15 രൂപയായും ഉയരും. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾക്ക് പ്രതിദിന അലവൻസ് 1200 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,800 രൂപയാക്കി. എംഎൽഎമാരുടെ ട്രാവൽ കാർഡിന്റെ പരിധി നാലു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷമായി ഉയരും. സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങുന്നതിന് യാത്രാ ബത്ത കിലോമീറ്ററിന് 10 രൂപ എന്നത് കിലോമീറ്ററിന് 15 രൂപയാകും. എംഎൽഎ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 10,000 രൂപ ലഭിക്കും.
നിലവിൽ ഇത് 8,000 രൂപയാണ്. ഒരു ദിവസം മുതൽ രണ്ടു വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ മുൻ എംഎൽഎമാർക്കും 10,000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ. മൊത്തം മൂന്നു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മുൻ എംഎൽഎമാർക്ക് 15,000 രൂപയും നാല് വർഷം പൂർത്തിയായവർക്ക് 20,000 രൂപയും 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മുൻ എംഎൽഎമാർക്ക് 25,000 രൂപയും പെൻഷനായി ലഭിക്കും. നിലവിൽ 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മുൻ എംഎൽഎമാർക്ക് 20,000 രൂപയാണ് പെൻഷൻ. അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ഓരോ വർഷത്തിനും പ്രതിമാസം 1500 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കും. നിലവിൽ ഇത് 1,000 രൂപയാണ്. പരമാവധി പെൻഷൻ അറുപതിനായിരം രൂപയായി ഉയരും. നിലവിൽ ഇത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ്.
70 വയസു പൂർത്തിയാകുന്ന മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് 4000 രൂപയും 80 വയസു പൂർത്തിയാകുന്ന മുൻ അംഗത്തിന് 5000 രൂപയും അധികമായി പെൻഷൻ നൽകും. എംഎൽഎ ആയി തുടരുന്നവർക്ക് പെൻഷന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിൽ എംഎൽഎമാർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ശമ്പളവും പെൻഷനും ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 1.5 ലക്ഷവും കർണാടകത്തിൽ 2.5 ലക്ഷവും തെലങ്കാനയിൽ ഏകദേശം 2.75 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എംഎൽഎമാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും.
എംഎൽഎമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലെന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അവരുടെ ശമ്പളവും ബത്തകളും കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും കൊച്ചി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോ. എൻ.കെ. ജയകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു എംഎൽഎയ്ക്കൊപ്പം ചെലവിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ എംഎൽഎയുടെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അത്രയ്ക്ക് തിരക്കിട്ട ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഒരു എംഎൽഎയുടെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത്. എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും എംഎൽഎ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു എംഎൽഎ എവിടെനിന്ന് പണം കണ്ടെത്തും. അതിനാൽ അവരുടെ അലവൻസുകൾ അടിക്കടി പരിഷ്കരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ ശമ്പള വർധന ബിൽ പ്രകാരം സർക്കാർ ഖജനാവിന് 6.91 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിവർഷം ഇതൊരു ചെലവേ അല്ല.
എംഎൽഎമാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ അവരവരുടെ സീറ്റുകളിലിരുന്ന് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം എംഎൽഎമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളമായി പറ്റുന്ന എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എംഎൽഎമാരുടെ ഈ ശമ്പള വർധനവ് ഒരിക്കലും ധൂർത്തായി കാണേണ്ടതില്ല. കാലോചിതമായി അത് പരിഷ്കരിക്കാൻ എല്ലാ സർക്കാരുകളും തയ്യാറാകേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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