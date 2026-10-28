സംസ്ഥാനത്തെ എംഎൽഎമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഇനി ശമ്പളം എത്രയെന്നറിയാമോ? ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
സര്ക്കാരിന്റെ കണ്സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില് നിന്ന് ചെലവ് വരുന്ന ബില് ആയതിനാല് ഗവര്ണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ലോക്ഭവനിലേക്ക് അയച്ചു. ഗവര്ണര് അംഗീകരിച്ചാല് നാളെ തന്നെ ബില് സഭയില് അവതരിപ്പിക്കും.
Published : October 28, 2026 at 8:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. എംഎൽഎമാർക്ക് നിലവിലുള്ള ശമ്പളത്തിൽ 25,000 രൂപ വർധിക്കും. മന്ത്രിമാർക്കും സ്പീക്കർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്കും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവുമായി നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന 1.9 ലക്ഷം രൂപയെന്നത് 1.23 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിക്കും. നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ പാസാക്കും. 2018-ലാണ് മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും അലവൻസ് അവസാനമായി വർധിപ്പിച്ചത്. 2022-ൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് ശുപാർശ ലഭിച്ചെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയില്ല.
സര്ക്കാരിന്റെ കണ്സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില് നിന്ന് ചെലവ് വരുന്ന ബില് ആയതിനാല് ഗവര്ണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ലോക്ഭവനിലേക്ക് അയച്ചു. ഗവര്ണര് അംഗീകരിച്ചാല് നാളെ തന്നെ ബില് സഭയില് അവതരിപ്പിക്കും.
എംഎൽഎമാരുടെ നിലവിലെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും:
ആകെ പ്രതിമാസ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും 70,000 രൂപ. ഇതിൽ സ്ഥിരം അലവൻസ് അഥവാ സ്ഥിരം ശമ്പളം (ഫിക്സഡ് അലവൻസ്/സാലറി) - 2000 രൂപ, നിയോജക മണ്ഡലം അലവൻസ് - 25,000 രൂപ, ടെലിഫോൺ അലവൻസ് - 11,000 രൂപ, ഇൻഫർമേഷൻ അലവൻസ് - 4,000 രൂപ, അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംപ്ച്വറി അലവൻസ് - 8000 രൂപ. ഇതിനൊപ്പം ഡിഎ കൂടി ചേരുമ്പോൾ 70,000 രൂപ കേരളത്തിലെ ഒരു എംഎൽഎയ്ക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കും.
ഇതിനു പുറമേ നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ സിറ്റിങ് അലവൻസായി 1000 രൂപ ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് ഔദ്യോഗികമായി യാത്ര ചെയ്താൽ പ്രതിദിനം 1200 രൂപ ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനെത്തുന്നതിന് കിലോമീറ്ററിന് 10 രൂപ നിരക്കിൽ അലവൻസുണ്ട്. സഭാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി മടങ്ങുന്നതിനും കിലോമീറ്ററിന് 10 രൂപ നിരക്കിൽ ടിഎ (യാത്രാ ബത്ത) ലഭിക്കും.
ഇതിനു പുറമേ യാത്ര നടത്തുന്നതിനായി പ്രതിവർഷം നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രാവൽ കാർഡ് ലഭിക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് എംഎൽഎമാർക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ പെട്രോളും ഡീസലും നിറയ്ക്കുകയോ ട്രെയിനിലോ വിമാനത്തിലോ യാത്ര ചെയ്യുകയോ ആകാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ എംഎൽഎമാർക്ക് സൗജന്യമായി താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലാറ്റ് 5 വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കും. ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എംഎൽഎയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കാം. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ് എംഎൽഎയുടെ പിഎസ് ആകുന്നത്. ശമ്പളം സർക്കാർ നൽകും. പുറമേ രണ്ടു പേരെ സഹായികളായും (പിഎ) നിയമിക്കാം. ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ ലഭിക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ
എംഎൽഎമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതു പോലെ 2000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ ഫിക്സഡ് അലവൻസാണുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇവർക്ക് ഡിഎ ഇനത്തിൽ ഏകദേശം 34,000 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേർത്ത് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, ചീഫ് വിപ്പ് എന്നിവർക്കും ഇതുതന്നെയാണ് ലഭിക്കുക.
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