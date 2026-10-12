സതീശന് സര്ക്കാരിലെ ഒമ്പത് മന്ത്രിമാര് വിദേശത്തേക്കു പറന്നു, ഔദ്യോഗിക യാത്ര പി സി വിഷ്ണുനാഥിന്റേത് മാത്രം
പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എം. വിജിൻ, ഒ.എസ്. അംബിക എന്നിവർക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയത്.
Published : October 12, 2026 at 6:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാർ മെയ് 18-ന് അധികാരമേറ്റ ശേഷം 9 മന്ത്രിമാർ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ വിദേശത്തേക്ക് പറന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എം. വിജിൻ, ഒ.എസ്. അംബിക എന്നിവർക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയത്.
ഇതിൽ പല വിദേശ യാത്രകളും വിവാദമായിരുന്നു.കായിക യുവജന ക്ഷേമ മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ് - ഒമാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് യാത്ര പോയത്. ജല വിഭവ മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര നടത്തി. കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് - സൗദി അറേബ്യ, വനിതാ ശിശുക്ഷേമ ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ - ബഹ്റൈൻ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല - യു.എ.ഇ, യു.എസ്.എ, കെ.എം. ഷാജി - ഓസ്ട്രിയ, ബൾഗേറിയ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, യു.എ.ഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ടൂറിസം സാംസ്കാരികം സിനിമ മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് - ബഹ്റൈൻ, യു.എ.ഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വി.ഇ. അബ്ദുൾ ഗഫൂർ - യു.എ.ഇയിലേക്കും ഷിബു ബേബി ജോൺ - യു.എ.ഇയിലേക്കുമാണ് യാത്ര നടത്തിയത്.
ഇത്രയും മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ വിദേശ യാത്രകളിൽ മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥിന്റെ യാത്രയായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക യാത്ര. മറ്റ് യാത്രകൾ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തിയ യാത്രകളാണ്. എല്ലാ യാത്രകൾക്കും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലിയറൻസിന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു അപേക്ഷയും കേന്ദ്രം നിരസിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.മന്ത്രിമാർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റ ചട്ടം ബാധകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കും ബാധകമായ 2014-ലെ പെരുമാറ്റ ചട്ടമാണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കും ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും യാത്രാ ചെലവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് വഹിക്കുന്നത്.മന്ത്രിമാരുടെ താമസം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ ഔദ്യോഗിക യാത്രാ ചെലവുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയില്ല.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് സൗജന്യമായി വിമാനം നൽകാനും മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ തയ്യാറാകുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷിന്റെ വിദേശ യാത്രയും വിവാദമായി. എന്നാൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും വിദേശത്ത് പോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരാൻ താനായിരുന്നു നിർദേശിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.
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