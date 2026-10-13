നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം: പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിൻ്റെ പേര് എഫ്ഐആറിൽ 'അൺനോൺ', മദ്യപിച്ചതും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല
മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയാണ് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്
Published : October 13, 2026 at 12:16 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തില് പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിൻ്റെ പേര് എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന് എതിരെയും പ്രതി മദ്യപിച്ചുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താതിനെതിരെയും വിമർശനമുയരുന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയാണ് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
നെടുമ്പാശ്ശേരി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിയുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം മനുഷ്യജീവന് അപായം സംഭവിക്കും എന്ന അറിവോടുകൂടി കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അപായമായും ഉദാസീനമായും മനുഷ്യജീവന് അപകടം വരത്തക്കവിധം അതിവേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി കാറോടിച്ചുവെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതിയുടെപേര് 'അൺനോൺ' എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മദ്യപാനവും അമിതവേഗവുമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. എറണാകുളം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആർടിഒ ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർക്ക് കൈമാറി. അപകടം നടന്ന എയർപോർട്ട് റോഡിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്ററാണ് അനുവദനീയ വേഗപരിധി. ഇത് ലംഘിച്ച് പ്രതി 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വാഹനമോടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. അതേ സമയം റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ വെളിച്ചക്കുറവോ ഉണ്ടായില്ലന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള പ്രായപരിധിക്ക് മുമ്പ് മദ്യം വാങ്ങിയതിനും പ്രതി സുഹൈലിനെതിരെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കേസെടുത്തു. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയില് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് അപേക്ഷ നൽകിയേക്കും.
അപകടത്തിനുശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുമെന്നും ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മൂവരും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ജോലിക്കായി തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.