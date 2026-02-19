ETV Bharat / state

മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ സ്തംഭനത്തിൽ; ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റി, സമരം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക്

ശമ്പളപരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയ്ക്കും പുതിയ തസ്തികകൾക്കുമായി കെജിഎംസിടിഎ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണ നടത്തും. അത്യാഹിത വിഭാഗം, ലേബർ റൂം, ഐസിയു എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കി. വാർഡുകളിലെ ചികിത്സയെ സമരം ബാധിച്ചേക്കാം.

KGMCTA indefinite strike Kerala Government doctor salary hike Medical college surgery boycott Kerala health sector crisis
Representative image (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ പ്രവർത്തനം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ഡോക്ടർമാർ നടത്തിവരുന്ന സമരം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഒപി ബഹിഷ്കരണത്തിന് പുറമേ ഇന്ന് മുതൽ അടിയന്തരമല്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയകളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായി. ശമ്പളപരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും പുതിയ തസ്തികകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം.

ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവച്ചു

സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കേരള ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎംസിടിഎ) തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരും. ദിവസങ്ങളായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന രോഗികളെ ഈ തീരുമാനം സാരമായി ബാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒപി ബഹിഷ്കരണം മൂലം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ദയനീയ സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ

വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പളപരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) കുടിശ്ശികയും ഉടൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. കൂടാതെ, മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന രൂക്ഷമായ ഡോക്ടർ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം പലതവണ ഉന്നയിച്ചിട്ടും സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പരാതി.

അത്യാഹിത വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കില്ല

സമരം ശക്തമാക്കുമ്പോഴും രോഗികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാഹിത വിഭാഗം (കാഷ്വാലിറ്റി), ലേബർ റൂം, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം (ഐസിയു), വാർഡുകളിലെ ചികിത്സ (ഐപി), അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ, പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം എന്നിവയെ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, വാർഡുകളിൽ റൗണ്ട്സിനെത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത് കിടത്തിച്ചികിത്സയിലുള്ളവരെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണ ഇന്ന്

പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെജിഎംസിടിഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും. സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് സംഘടന നീങ്ങിയത്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതും ധനവകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്തതുമാണ് സമരം നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യം വലിയ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

