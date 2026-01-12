ഒരാഴ്ച സമയം, പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭം; ഉപാധികളോടെ സമരം മാറ്റിവച്ച് ഡോക്ടർമാർ
മന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ അനുകൂല ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കും.
Published : January 12, 2026 at 11:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് മാറ്റിവച്ചു. മന്ത്രിതല ചർച്ചയിൽ ലഭിച്ച ഉറപ്പിനെത്തുടർന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന സമരം താത്കാലികമായി പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമായത്.
ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്, ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ എന്നിവരുമായി കേരള ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎംസിടിഎ) ഭാരവാഹികൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമരം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ധാരണയായത്. ഡോക്ടർമാർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി സംഘടനാ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, ശമ്പള കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക, പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നത്.
സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്താണ് സമരം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ ഭാരവാഹികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും
സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുമായിരുന്ന വലിയൊരു സമരപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നാണ് താത്കാലികമായെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളജ് അധ്യാപകർ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ഉന്നയിക്കുന്ന വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നത്. പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വലിയ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നതുമാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നിലവിൽ മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർ വലിയ അവഗണന നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശമ്പള കുടിശ്ശികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ചർച്ചയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുടിശ്ശിക ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് വകയിരുത്തണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായി പുതിയ തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന മുൻകാല വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത് ജോലിഭാരം വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും പിജി വിദ്യാർഥികളുടെയും സീനിയർ റെസിഡൻ്റുമാരുടെയും എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ വർധനവിന് ആനുപാതികമായി അധ്യാപക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഡോക്ടർമാർ പങ്കുവച്ചു.
മന്ത്രിമാരുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കുകയും ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതിയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകൾ പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഒപി സേവനങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഉൾപ്പെടെ ബഹിഷ്കരിക്കാനിരുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാർ പിന്മാറിയത്.
എങ്കിലും സമരം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ഒരു താത്കാലിക നടപടി മാത്രമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയും സമാനമായ ഉറപ്പുകൾ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന അനുഭവമാണ് ഡോക്ടർമാരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചത്തെ സമയമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ സംഘടന വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകളിൽ കൃത്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കും.
ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ സാധാരണക്കാരായ രോഗികളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രയും വേഗം കൃത്യമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ-ധനകാര്യ വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് നിർണായകമാകും. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഗവേഷണങ്ങളെയും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്.
Also Read:- ശബരിമലയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം; 11 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കടത്തിവിടില്ല, മകരവിളക്കിന് 35,000 പേർ മാത്രം