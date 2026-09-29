മാരിടൈം ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 3470 നൗകകൾ; കണക്കുകൾ പുറത്ത്
2026 ജൂലൈ എട്ടുമുതൽ കേരള മാരിടൈം ബോർഡിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : September 29, 2026 at 8:58 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മാരിടൈം രംഗത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ മാരിടൈം ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നൗകകളുടെ കണക്കുകൾ പുറത്ത്. കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ മറുപടിയിലാണ് ഇതുവരെ 3470 നൗകകൾ ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പോർട്ട് സിറ്റിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമടക്കം വൻ പദ്ധതികളാണ് മാരിടൈം രംഗത്ത് സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 3470 നൗകകൾ
2026 സെപ്റ്റംബർ രണ്ടുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് കേരള നൗക പോർട്ടലിൽ 3266 കെഐവി (കേരള ഇൻലാൻഡ് വെസൽ), 204 ഐവി (ഇൻലാൻഡ് വെസൽ) നൗകകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകെ 3470 നൗകകളാണ് നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
17 നോൺ-മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ
ബോർഡിന് കീഴിൽ 17 നോൺ-മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണുള്ളത്. വലിയതുറ, വിഴിഞ്ഞം, കൊല്ലം, നീണ്ടകര, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പൊന്നാനി, ബേപ്പൂർ, കോഴിക്കോട്, വടകര, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, അഴീക്കൽ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം, നീലേശ്വരം എന്നിവയാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങൾ.
ഭരണത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
2026 ജൂലൈ എട്ടുമുതൽ കേരള മാരിടൈം ബോർഡിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണപരമായ വീഴ്ചകൾ, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, നിയമപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലെ പരാജയം, സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകൾ തുടർച്ചയായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. 2022-23, 2023-24, 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ വാർഷിക ഭരണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ബോർഡ് സമർപ്പിച്ചില്ലെന്നും പിരിച്ചുവിടൽ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2023 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ധനകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സിഎജി) റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും സർക്കാർ നടപടിക്ക് കാരണമായി. തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാന കുടിശിക, ബജറ്റ് വിഹിതങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തമായ വിനിയോഗം, പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാത്തത്, ബജറ്റ് വകയിരുത്തലില്ലാതെ ചെലവഴിച്ചത്, അനുവദിച്ച ഫണ്ട് പൂർണമായും വിനിയോഗിക്കാതിരുന്നത്, ആവശ്യകതയില്ലാതെ ഫണ്ട് വകമാറ്റിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.
ഹെഡ് ഓഫിസിൽ 20 തസ്തികകൾ
കേരള മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മെക്കാനിക്കൽ മറൈൻ എൻജിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ, ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, പോർട്ട് കൺസർവേറ്റർ, റിസർവ് പോർട്ട് കൺസർവേറ്റർ, ഹെഡ് ക്ലർക്ക്, സീനിയർ ക്ലർക്ക്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഓഫിസ് അറ്റൻഡൻ്റ്, റെക്കോർഡ് അറ്റൻഡർ, ഡ്രൈവർ, വാച്ച്മാൻ കം ഗാർഡനർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലായി ജീവനക്കാരുണ്ട്.
മെക്കാനിക്കൽ മറൈൻ എൻജിനീയറുടെയും ഓഫിസർ ഇൻ ചാർജിൻ്റെയും ശമ്പള സ്കെയിൽ 95,600-1,53,200 രൂപയാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറുടേത് 1,18,100-1,63,400 രൂപയും ഫിനാൻസ് ഓഫിസറുടേത് 63,700-1,23,700 രൂപയുമാണ്. സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ശമ്പള സ്കെയിൽ 51,400-1,10,300 രൂപയും പോർട്ട് കൺസർവേറ്ററുടേത് 59,300-1,20,900 രൂപയുമാണ്.
ഹെഡ് ഓഫിസിലെ കരാർ നിയമനങ്ങളിൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്, പോർട്ട് ഓഫിസർ ഇൻ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് 90,000 രൂപ വീതവും ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻ്റിന് 50,000 രൂപയും ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഫിനാൻസിന് 48,550 രൂപയും ജൂനിയർ മാനേജർ ഫിനാൻസിന് 39,690 രൂപയും ലോ ഓഫിസർ, സിവിൽ എൻജിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ, ഐടി എൻജിനീയർ എന്നിവർക്ക് 43,470 രൂപ വീതവും നൽകുന്നു. ചെയർമാൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് 48,550 രൂപയും എക്സാം കോ ഓർഡിനേറ്റർക്ക് 39,690 രൂപയും എംടിഎസ് ജീവനക്കാരന് 32,580 രൂപയും ഡ്രൈവർക്ക് 22,130 രൂപയും കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർക്ക് 8000 രൂപയുമാണ് പ്രതിമാസ പ്രതിഫലം.
ചെയർമാൻ്റെ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 1,25,450 രൂപയും ഡിഎ 75,270 രൂപയും എച്ച്ആർഎ 40,500 രൂപയുമായിരുന്നു. ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 35,000 രൂപ ഓണറേറിയവും ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും 5000 രൂപ സിറ്റിങ് ഫീസും അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക യാത്രകളുടെ ബില്ലുകളും പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
2018-19 മുതൽ അനുവദിച്ച ഫണ്ട്
2018 ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് സർക്കാർ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത്. 2018-19 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽനിന്ന് പ്ലാൻ വിഹിതമായി ലഭിച്ച തുകയും അതിൽനിന്ന് വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനും (വിസിൽ) അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തിനും കൈമാറിയ തുകയും രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2018-19ൽ 156.72 കോടി രൂപയും 2019-20ൽ 47.41 കോടിയും 2020-21ൽ 122.02 കോടിയും 2021-22ൽ 40.36 കോടിയും 2022-23ൽ 42.26 കോടിയും 2023-24ൽ 38.39 കോടിയും 2024-25ൽ 44.78 കോടിയും 2025-26ൽ 3.03 കോടിയും അനുവദിച്ചു.
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ഇതിൽ 2018-19ൽ വിസിലിന് 100.69 കോടി രൂപയും അഴീക്കലിന് 17.58 കോടി രൂപയും കൈമാറി. 2019-20ൽ യഥാക്രമം 23 കോടി, 6.73 കോടി രൂപയും 2020-21ൽ 68.97 കോടി, 28.23 കോടി രൂപയും കൈമാറി. 2021-22ൽ വിസിലിന് 17.34 കോടി രൂപയും അഴീക്കലിന് 2.26 കോടി രൂപയും നൽകി. 2022-23ൽ 20.51 കോടി രൂപയും 2023-24ൽ 30.91 കോടി രൂപയും 2024-25ൽ 35.26 കോടി രൂപയും വിസിലിന് കൈമാറിയപ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ അഴീക്കലിന് തുക നൽകിയിട്ടില്ല. 2025-26ൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കൈമാറ്റമില്ല.
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